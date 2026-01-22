Ruszyły kontrole w domach i mieszkaniach w 2026 roku. Straż Miejska sprawdza Polaków, kary są dotkliwe [TABELA]

Wraz z utrzymującymi się niskimi temperaturami, w całej Polsce zintensyfikowano kontrole systemów grzewczych. Funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz uprawnieni urzędnicy sprawdzają nie tylko rodzaj spalanych paliw, ale również zgodność urządzeń z deklaracjami złożonymi w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Za uchybienia grożą mandaty liczone w tysiącach złotych.

Kogo może odwiedzić kontroler?

Kontrole nie dotyczą wyłącznie domów jednorodzinnych. Właściciele mieszkań w blokach, którzy korzystają z pieców kaflowych lub kominków, również mogą spodziewać się wizyty. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2026 roku, urzędnicy mają prawo wejść na posesję lub do mieszkania w godzinach od 6:00 do 22:00.

Co jest sprawdzane podczas kontroli?

Tabela kar: Ile kosztuje błąd lub brak współpracy?

Wysokość sankcji finansowych jest uzależniona od stopnia naruszenia przepisów. Warto wiedzieć, że utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest traktowane jako przestępstwo.

Rodzaj wykroczenia Wysokość mandatu / kary Podstawa prawna
Spalanie śmieci lub odpadów Do 500 zł (mandat) lub 5 000 zł (grzywna w sądzie). Kodeks wykroczeń
Używanie kotła „kopciucha” Od 500 zł do 5 000 zł. Uchwały antysmogowe
Brak złożonej deklaracji CEEB Od 500 zł do 3 500 zł. Ustawa o wspieraniu termomodernizacji
Utrudnianie kontroli Ryzyko kary pozbawienia wolności do lat 3. Art. 225 Kodeksu karnego

Czy masz prawo odmówić wejścia do domu?

Wiele osób zastanawia się, czy musi wpuścić funkcjonariuszy Straży Miejskiej. W przypadku kontroli środowiskowych (sprawdzanie palenisk), urzędnicy działają na podstawie upoważnienia prezydenta lub burmistrza miasta. Uniemożliwienie im wykonania czynności służbowych może skutkować wezwaniem Policji i skierowaniem sprawy do prokuratury.

Jak przygotować się na kontrolę?

  1. Pobierz zaświadczenie: Przygotuj dokumenty potwierdzające klasę Twojego kotła oraz certyfikaty jakości kupowanego paliwa (np. pelletu czy węgla).

  2. Sprawdź CEEB: Upewnij się, że dane w rejestrze centralnym są aktualne. Jeśli dokonałeś wymiany pieca, miałeś 14 dni na zgłoszenie zmiany.

  3. Zasada 72 godzin: Jeśli otrzymałeś wezwanie do usunięcia uchybień, zrób to niezwłocznie i zachowaj dowód naprawy lub wymiany podzespołów.

