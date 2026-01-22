Ruszyły kontrole w domach i mieszkaniach w 2026 roku. Straż Miejska sprawdza Polaków, kary są dotkliwe [TABELA]
Wraz z utrzymującymi się niskimi temperaturami, w całej Polsce zintensyfikowano kontrole systemów grzewczych. Funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz uprawnieni urzędnicy sprawdzają nie tylko rodzaj spalanych paliw, ale również zgodność urządzeń z deklaracjami złożonymi w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Za uchybienia grożą mandaty liczone w tysiącach złotych.
Kogo może odwiedzić kontroler?
Kontrole nie dotyczą wyłącznie domów jednorodzinnych. Właściciele mieszkań w blokach, którzy korzystają z pieców kaflowych lub kominków, również mogą spodziewać się wizyty. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2026 roku, urzędnicy mają prawo wejść na posesję lub do mieszkania w godzinach od 6:00 do 22:00.
Co jest sprawdzane podczas kontroli?
-
Rodzaj paliwa: Czy w piecu nie są spalane odpady, lakierowane drewno lub inne zakazane substancje.
-
Klasa kotła: Czy urządzenie spełnia wymogi uchwały antysmogowej obowiązującej w danym województwie.
-
Zgodność z CEEB: Czy stan faktyczny zgadza się z danymi przesłanymi do urzędu (np. czy nie zgłoszono pompy ciepła, a w rzeczywistości używany jest kocioł na węgiel).
Tabela kar: Ile kosztuje błąd lub brak współpracy?
Wysokość sankcji finansowych jest uzależniona od stopnia naruszenia przepisów. Warto wiedzieć, że utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest traktowane jako przestępstwo.
|Rodzaj wykroczenia
|Wysokość mandatu / kary
|Podstawa prawna
|Spalanie śmieci lub odpadów
|Do 500 zł (mandat) lub 5 000 zł (grzywna w sądzie).
|Kodeks wykroczeń
|Używanie kotła „kopciucha”
|Od 500 zł do 5 000 zł.
|Uchwały antysmogowe
|Brak złożonej deklaracji CEEB
|Od 500 zł do 3 500 zł.
|Ustawa o wspieraniu termomodernizacji
|Utrudnianie kontroli
|Ryzyko kary pozbawienia wolności do lat 3.
|Art. 225 Kodeksu karnego
Czy masz prawo odmówić wejścia do domu?
Wiele osób zastanawia się, czy musi wpuścić funkcjonariuszy Straży Miejskiej. W przypadku kontroli środowiskowych (sprawdzanie palenisk), urzędnicy działają na podstawie upoważnienia prezydenta lub burmistrza miasta. Uniemożliwienie im wykonania czynności służbowych może skutkować wezwaniem Policji i skierowaniem sprawy do prokuratury.
Jak przygotować się na kontrolę?
-
Pobierz zaświadczenie: Przygotuj dokumenty potwierdzające klasę Twojego kotła oraz certyfikaty jakości kupowanego paliwa (np. pelletu czy węgla).
-
Sprawdź CEEB: Upewnij się, że dane w rejestrze centralnym są aktualne. Jeśli dokonałeś wymiany pieca, miałeś 14 dni na zgłoszenie zmiany.
-
Zasada 72 godzin: Jeśli otrzymałeś wezwanie do usunięcia uchybień, zrób to niezwłocznie i zachowaj dowód naprawy lub wymiany podzespołów.
