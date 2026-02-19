Ruszyły pierwsze kroki budowy nowej linii metra! Prezydent Warszawy wyjawia trasę
W Warszawie ruszyły intensywne odwierty geologiczne pod budowę czwartej linii metra, która połączy Białołękę z Wilanowem przez 23 nowe stacje. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział wykonanie 1450 sondowań gruntu, co otwiera kluczowy etap przygotowań do stworzenia pierwszej w pełni autonomicznej nitki podziemnej kolei w stolicy
Warszawa rozpoczyna kolejny etap przygotowań do budowy czwartej linii metra (M4), która ma być najdłuższą i najnowocześniejszą nitką w stolicy. Jak poinformował 18 lutego 2026 r. prezydent Rafał Trzaskowski, w mieście rozpoczęły się właśnie intensywne odwierty geologiczne. Specjaliści wykonają około 1450 sondowań, aby zbadać strukturę gruntu pod planowaną trasą. To kluczowy krok, który pozwoli dobrać odpowiednie technologie wiercenia tuneli i zapewni bezpieczeństwo budynków znajdujących się nad przyszłą linią.
Linia M4 o długości 26 km połączy aż dziewięć dzielnic – od Białołęki, przez Bielany, Żoliborz, Wolę, Ochotę, Mokotów, aż po Wilanów. Na trasie zaplanowano 23 stacje pasażerskie, a pociągi na tej nitce będą poruszać się w pełni autonomicznie, czyli bez maszynistów. Inwestycja ma ogromne znaczenie dla systemu komunikacyjnego miasta: linia M4 aż pięć razy przetnie się z innymi liniami metra i zapewni połączenie z czterema stacjami kolejowymi. Budowa ma wystartować od strony Białołęki, co stworzy nową, szybką przeprawę przez Wisłę.
„Projekt nowej linii M4 nabiera kształtów. Zakończyliśmy pierwszy etap prac przedprojektowych i pracujemy dalej. To będzie pierwsza w pełni autonomiczna linia warszawskiego metra – pociągi będą jeździć bez maszynistów” – wyjaśnia prezydent Trzaskowski.
Zapowiedział również, że budowa czwartej linii rozpocznie się od Białołęki, tworząc nowe połączenie przez Wisłę. Takie przedsięwzięcie będzie ważnym etapem rozwoju stolicy jako nowoczesnej metropolii.
Według aktualnego harmonogramu, do połowy 2026 r. zakończą się prace nad uwarunkowaniami środowiskowymi, a pełny projekt koncepcyjny ma być gotowy pod koniec 2027 r. Choć ostateczne terminy oddania pierwszych odcinków zależą od finansowania, plan zakłada, że już po wybudowaniu pierwszych pięciu stacji (w tym Myśliborskiej i Marymontu), pasażerowie zyskają wygodną przesiadkę do linii M1.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.