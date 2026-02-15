Ruszyły rozliczenia PIT za 2025 rok! Zobacz, jak dostać zwrot podatku w 7 dni.
15 lutego 2026 roku to jedna z najważniejszych dat w kalendarzu każdego podatnika. Właśnie dziś oficjalnie wystartował sezon rozliczeń PIT za rok 2025. Dzięki systemowi Twój e-PIT większość z nas może zamknąć temat podatków w zaledwie kilka minut, a najszybsi mogą liczyć na zwrot nadpłaty jeszcze przed końcem miesiąca. W 2026 roku fiskus przygotował wstępnie wypełnione deklaracje nie tylko dla pracowników, ale i dla szerokiej grupy przedsiębiorców.
Skarbówka odrobiła lekcje za Ciebie. Zaloguj się i sprawdź e-Urząd
Zgodnie z komunikatem Krajowej Administracji Skarbowej, w usłudze Twój e-PIT udostępniono gotowe zeznania podatkowe przygotowane na podstawie danych przesłanych przez pracodawców i płatników. W 2026 roku system obsługuje rekordową liczbę formularzy:
PIT-37: dla osób pracujących na umowę o pracę, zlecenie lub pobierających emerytury i renty.
PIT-38: dla inwestorów giełdowych i osób handlujących kryptowalutami.
PIT-28 i PIT-36: dla osób prowadzących działalność gospodarczą (ryczałt oraz zasady ogólne).
PIT-DZ: informacja o danych dzieci dla rodzin wielodzietnych korzystających z ulgi 4+.
Pamiętaj, że w 2026 roku mechanizm automatycznej akceptacji działa tylko dla najpopularniejszych druków: PIT-37 i PIT-38. Jeśli do 30 kwietnia 2026 roku nic nie zrobisz, system sam wyśle te deklaracje do urzędu. Przedsiębiorcy rozliczający się na ryczałcie (PIT-28) lub skali (PIT-36) muszą samodzielnie uzupełnić dane i zatwierdzić wysyłkę, inaczej ich zeznania nie zostaną uznane za złożone.
Szybki zwrot podatku w 2026 roku, jak go przyspieszyć?
Największą zachętą do złożenia PIT przez internet jest czas oczekiwania na pieniądze. W 2026 roku termin zwrotu nadpłaty zależy bezpośrednio od formy rozliczenia:
1. PIT elektroniczny (Twój e-PIT): maksymalnie 45 dni od daty złożenia (w praktyce często 7-14 dni dzięki systemowi AUTO-ZWROT dla nadpłat do 5000 zł).
2. Posiadacze Karty Dużej Rodziny: priorytetowa obsługa i zwrot w ciągu 30 dni.
3. Forma papierowa: ustawowy termin to aż 3 miesiące.
Warto wiedzieć, że bieg terminu zwrotu dla zeznań złożonych wcześniej (np. na przełomie stycznia i lutego przez programy komercyjne) rusza dopiero dzisiaj, czyli 15 lutego 2026. Wysłanie deklaracji w niedzielne południe to najkrótsza droga do uzyskania środków na przedwiośniu.
Ulgi i 1,5% podatku, o czym fiskus „zapomina” w automacie?
Mimo że Twój e-PIT jest wygodny, nie jest nieomylny. System automatycznie uwzględnia tylko te ulgi, o których wie z urzędu (np. ulgę na dzieci kontynuowaną z lat ubiegłych czy składki ZUS). Wiele popularnych odliczeń musisz wpisać samodzielnie:
Ulga termomodernizacyjna: kluczowa dla właścicieli domów, którzy w 2025 roku zainwestowali w ocieplenie lub fotowoltaikę.
Ulga rehabilitacyjna oraz na leki: dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Wpłaty na IKZE: dające realne oszczędności już przy podstawowej stawce 12%.
Darowizny na cele krwiodawstwa i kultu religijnego.
Nie zapomnij o przekazaniu 1,5% swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Jeśli nie zmienisz celu, system automatycznie przepisze organizację wybraną w poprzednim roku. Warto jednak sprawdzić, czy dana fundacja nadal posiada uprawnienia do zbierania środków w 2026 roku.
Aby rozliczenie przebiegło bez stresu i z korzyścią dla Twojego budżetu, trzymaj się tych zasad:
Sprawdź numer rachunku bankowego: Jeśli zmieniłeś konto w 2025 roku, koniecznie zaktualizuj go w e-Urzędzie Skarbowym (formularz ZAP-3), by zwrot nie „utknął” w systemie.
Zweryfikuj ulgę na dzieci pełnoletnie: System „widzi” dzieci do 18. roku życia. Jeśli Twoje dziecko uczy się i ma od 18 do 25 lat, musisz samodzielnie dopisać ulgę w 2026 roku.
Nie czekaj do 30 kwietnia: Ostatnie dni to zawsze ryzyko przeciążenia serwerów. Ponadto wcześniejsze złożenie to wcześniejszy zwrot pieniędzy.
Pobierz UPO: Urzędowe Poświadczenie Odbioru to jedyny dowód, że Twój e-PIT faktycznie trafił do urzędu. Zachowaj go w formie PDF.
Kwota wolna od podatku: W 2026 roku (za rok 2025) nadal obowiązuje korzystna kwota 30 000 zł, co oznacza, że osoby zarabiające do 2500 zł miesięcznie otrzymają pełny zwrot pobranych zaliczek.
