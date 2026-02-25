Rygorystyczne ograniczenia w szkołach? Uczniowie nie będą już mogli tego używać

25 lutego 2026 16:36 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Szefowa resortu edukacji, Barbara Nowacka, planuje wprowadzenie rygorystycznych ograniczeń dotyczących używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Ministerstwo chce w ten sposób walczyć z problemem dekoncentracji uczniów, który zgłaszają sami nauczyciele. Jeśli reforma pójdzie szybką ścieżką parlamentarną, nowe zasady mogą zacząć obowiązywać w placówkach oświatowych już od 1 września 2026 roku.

Fot. Shutterstock / Warszawa w w Pigułce

Zobacz również:

Barbara Nowacka w rozmowie na antenie RMF FM zadeklarowała pełne wsparcie dla pedagogów, dla których smartfony w klasach stają się coraz większym wyzwaniem dydaktycznym. Według założeń, uczniowie klas 1–8 mieliby zakaz korzystania z urządzeń podczas lekcji, chyba że nauczyciel uzna, iż są one niezbędne do celów edukacyjnych. Minister podkreśliła, że kluczowe jest chronienie dzieci przed czynnikami rozpraszającymi, a wprowadzenie ustawowych regulacji to krok, na który czeka środowisko szkolne.

Nowe regulacje w szkołach. Co planuje resort edukacji?

Planowane zmiany mają na celu nie tylko poprawę wyników w nauce, ale także odbudowę relacji rówieśniczych bez pośrednictwa ekranów.

Zakres wiekowy: Ograniczenia mają objąć wszystkich uczniów szkół podstawowych, czyli klasy od 1 do 8.

Wyjątek edukacyjny: Telefon będzie mógł być użyty tylko wtedy, gdy nauczyciel podejmie taką decyzję w ramach prowadzonego procesu edukacyjnego.

Zobacz również:

Termin wdrożenia: Data 1 września 2026 roku jest realna, jeśli projekt zostanie powiązany z inicjatywą Koalicji Obywatelskiej, co znacząco skróci ścieżkę legislacyjną.

Reakcja nauczycieli: Minister przyznała, że pomysł ten jest bezpośrednią odpowiedzią na prośby środowiska nauczycielskiego, które skarży się na wyjmowanie telefonów przez uczniów w trakcie zajęć.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl