Rząd analizuje zmianę, która podniesie dopłaty do emerytur
Wiele osób odkłada pieniądze w PPK bez większych emocji. Tymczasem w tle pojawiła się propozycja, która może realnie zwiększyć przyszłe świadczenia. Chodzi o zmianę, o której jeszcze niewiele się mówi, ale jej skutki mogą być odczuwalne w portfelach milionów Polaków.
Przegląd PPK w 2026 roku. Co się może zmienić?
W 2026 roku rząd ma obowiązek przeprowadzić przegląd funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). To cykliczna analiza, która odbywa się co 4 lata.
Na tym etapie nie ma jeszcze decyzji o zmianach, ale pojawiają się konkretne propozycje. Jedna z nich budzi szczególne zainteresowanie.
Waloryzacja dopłat. O ile mogą wzrosnąć?
Eksperci wskazują, że obecna dopłata państwa w wysokości 240 zł rocznie straciła na wartości przez inflację.
Dlatego pojawiła się propozycja jej podniesienia nawet o około 50%.
To oznacza:
– możliwy wzrost dopłaty do około 360 zł rocznie
Choć kwota nie wydaje się ogromna, w dłuższym okresie może znacząco zwiększyć zgromadzony kapitał.
Jak działa PPK? Wiele osób nadal tego nie wie
System opiera się na trzech źródłach finansowania:
– pracownik odkłada minimum 2% wynagrodzenia
– pracodawca dopłaca co najmniej 1,5%
– państwo dokłada 250 zł na start i 240 zł rocznie
To oznacza, że każda wpłata jest automatycznie zwiększana o dodatkowe środki.
Dlaczego mówi się o zmianach właśnie teraz?
Kluczowy powód to inflacja. Kwoty ustalone w 2019 roku mają dziś wyraźnie mniejszą wartość.
Eksperci podkreślają, że brak waloryzacji powoduje realny spadek atrakcyjności programu.
Dlatego pojawia się pomysł, by dopłaty były aktualizowane w czasie, podobnie jak inne świadczenia.
Ile osób może na tym skorzystać?
Skala programu jest ogromna:
– ponad 5,3 mln aktywnych rachunków
– uczestnictwo na poziomie blisko 60%
To oznacza, że ewentualna zmiana dotknie milionów pracowników w całej Polsce, także w Warszawie i na Mazowszu.
Co to oznacza dla Ciebie?
1. Twoje oszczędności mogą rosnąć szybciej
Wyższe dopłaty to więcej pieniędzy na przyszłość.
2. PPK może stać się bardziej opłacalne
Zmiany zwiększą atrakcyjność pozostania w programie.
3. Warto sprawdzić swój rachunek
Wiele osób nadal nie wie, ile już zgromadziło.
4. Decyzje jeszcze nie zapadły
To propozycja, ale jej kierunek jest wyraźny.
Jedno jest pewne. jeśli zmiany wejdą w życie, mogą realnie wpłynąć na przyszłe emerytury. I to szybciej, niż wielu się spodziewa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.