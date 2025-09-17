Rząd apeluje: każdy Polak powinien mieć rodzinny plan ewakuacji. MSWiA pokazuje, jak go przygotować
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że przygotowanie plecaka ewakuacyjnego czy znajomość numerów alarmowych to dopiero początek. Teraz kluczowym elementem staje się rodzinny plan bezpieczeństwa – schemat działania, który pozwoli bliskim zachować spokój i poradzić sobie w razie kryzysu.
ℹ️ Wiesz już, jak ważny jest plecak ewakuacyjny 🎒, numery alarmowe ☎️ i bezpieczne zachowanie w tłumie 👥. Teraz czas na kolejny krok – rodzinny plan bezpieczeństwa.
W wolnej chwili zbierz domowników i porozmawiajcie o tym, jak działać w razie kryzysu. Ustalcie dane kontaktowe,… pic.twitter.com/plgUoWXP4N
— MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) September 17, 2025
Resort radzi, by znaleźć chwilę i wspólnie z domownikami ustalić, jak zachować się w nagłych sytuacjach. Warto spisać dane kontaktowe, wyznaczyć miejsca spotkań i określić terminy, które ułatwią rodzinie szybkie odnalezienie się w chaosie. Plan powinien uwzględniać zarówno punkty w najbliższej okolicy, jak i miejsca poza miejscowością zamieszkania – na wypadek konieczności ewakuacji.
Aby ułatwić przygotowania, MSWiA stworzyło „Poradnik Bezpieczeństwa” z gotowymi rubrykami i wskazówkami, które pomagają uporządkować wszystkie niezbędne informacje. Dokument można pobrać online i dostosować do potrzeb własnej rodziny, a w razie potrzeby rozszerzyć o dodatkowe ustalenia.
Co to oznacza dla czytelnika
Posiadanie rodzinnego planu bezpieczeństwa daje realną przewagę w sytuacji kryzysowej – pozwala uniknąć chaosu, ograniczyć ryzyko paniki i szybko zareagować, gdy liczą się minuty. Nawet proste ustalenia, takie jak miejsce spotkania czy lista kontaktów, mogą uratować życie i pomóc bliskim bezpiecznie przetrwać najtrudniejsze momenty.
