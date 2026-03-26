Rząd bierze się za „hostele” w mieszkaniach. Będą kary do 10 tys. zł
Właściciele mieszkań i domów mogą wkrótce stanąć przed nowymi obowiązkami. Rząd pracuje nad przepisami, które wprowadzą kary za prowadzenie tzw. hosteli pracowniczych bez odpowiednich zgód. Sprawdzamy, co dokładnie się zmieni i kogo obejmą nowe regulacje.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad przepisami, które mają ograniczyć działalność tzw. hosteli pracowniczych w budynkach mieszkalnych. Nowe regulacje przewidują m.in. kary finansowe dla właścicieli, którzy nie dostosują się do wymogów.
Co się zmienia?
Zgodnie z zapowiedziami, w domach jednorodzinnych tylko część powierzchni będzie mogła być przeznaczona na wynajem krótkoterminowy lub zakwaterowanie zbiorowe. W praktyce limit ma wynosić 30 proc. całkowitej powierzchni budynku.
Przekroczenie tego progu będzie wymagało uzyskania zgody na zmianę sposobu użytkowania nieruchomości. Brak takiej decyzji może skutkować karą finansową.
Fakty i tło sprawy
Problem tzw. hosteli pracowniczych od lat zgłaszają samorządy. Chodzi o sytuacje, w których w domach jednorodzinnych lub ich częściach zakwaterowanie znajduje nawet kilkadziesiąt osób.
Takie obiekty powstają często bez dostosowania do przepisów sanitarnych czy przeciwpożarowych. Zdarza się, że miejsca noclegowe organizowane są także w piwnicach lub innych pomieszczeniach, które nie spełniają standardów mieszkaniowych.
Sprawy tego typu trafiają do nadzoru budowlanego, który bada legalność takich rozwiązań.
Dlaczego rząd chce wprowadzić zmiany
Celem nowych przepisów jest uporządkowanie rynku oraz poprawa warunków zamieszkania. Wskazuje się, że obecne regulacje pozwalają na tworzenie obiektów zbiorowego zakwaterowania w miejscach, które nie są do tego przeznaczone. Zmiany mają również zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców oraz ograniczyć przeciążenie infrastruktury w niektórych lokalizacjach.
Jakie kary mogą grozić
Projekt przewiduje wprowadzenie kar finansowych do 10 tys. zł za użytkowanie budynku niezgodnie z jego przeznaczeniem. Co istotne, kara może być nakładana wielokrotnie, jeśli właściciel nie dostosuje się do przepisów.
Właściciele nieruchomości będą musieli dokładnie sprawdzić, czy sposób użytkowania budynku jest zgodny z przepisami. W wielu przypadkach konieczne będzie uzyskanie dodatkowych decyzji administracyjnych. Dla mieszkańców oznacza to potencjalne ograniczenie liczby tego typu obiektów w sąsiedztwie oraz poprawę warunków życia w budynkach mieszkalnych.
Podsumowanie
Planowane zmiany mają uporządkować zasady prowadzenia tzw. hosteli pracowniczych i zwiększyć kontrolę nad ich funkcjonowaniem. Wprowadzenie limitów oraz kar finansowych ma ograniczyć przypadki nielegalnego użytkowania budynków i poprawić bezpieczeństwo.
