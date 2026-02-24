Rząd chce podnieść czynsze wybranym lokatorom
Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Gospodarki przygotowały projekt przepisów, który ma raz na zawsze rozwiązać problem „imprezowni” i hoteli w prywatnych blokach. Nowe prawo ma dać wspólnotom mieszkaniowym potężne uprawnienie: możliwość drastycznego podniesienia czynszów właścicielom mieszkań, którzy wynajmują lokale na doby. Jeśli zarabiasz na najmie krótkoterminowym, musisz przygotować się na to, że Twoje zaliczki na utrzymanie budynku wzrosną, aby pokryć koszty dodatkowego sprzątania czy monitoringu.
Obecnie wspólnoty mogą podnosić opłaty jedynie właścicielom lokali użytkowych, co przy masowym najmie turystycznym stało się krzywdzące dla stałych mieszkańców. Eksperci wskazują, że rotacja turystów generuje nie tylko hałas, ale przede wszystkim realne koszty: szybsze zużycie wind, brudne klatki schodowe oraz konieczność instalacji dodatkowych zabezpieczeń. Rząd chce, aby te wydatki przestały być przerzucane na sąsiadów, a stały się obowiązkiem tych, którzy na takim najmie zarabiają.
Wyższe opłaty za najem na doby. Jak ma to działać?
Nowelizacja ustawy o własności lokali wprowadza precyzyjne mechanizmy, które mają zapobiegać nadużyciom ze strony zarządów budynków.
Koniec ryczałtowych podwyżek: Wspólnota nie będzie mogła podnieść czynszu „na oko” – każda uchwała musi być poparta szczegółową kalkulacją kosztów przygotowaną przez zarządcę.
Celowane zaliczki: Podwyżka obejmie tylko te lokale, które realnie generują zwiększone koszty eksploatacji części wspólnych.
Uzasadnienie wydatków: Wyższy czynsz ma pokrywać m.in. dodatkowy monitoring, częstsze sprzątanie klatek czy naprawę dewastacji wynikających z częstej rotacji gości.
Walka z podziałem mieszkań: Przepisy mają uderzyć także w osoby, które dzielą mieszkania na małe pokoje bez zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania lokalu.
Eksperci alarmują: „Zarabiają nieliczni, cierpią tysiące”
Problem najmu krótkoterminowego to nie tylko finanse, ale przede wszystkim drastyczny spadek komfortu życia stałych lokatorów.
- Utrata kontroli nad budynkiem:** W skrajnych przypadkach większość mieszkań w bloku służy turystom, przez co stali mieszkańcy tracą wpływ na losy swojej nieruchomości.
- Zagrożenie bezpieczeństwa:** Brak dostosowania „hotelowych” mieszkań do wymogów przeciwpożarowych oraz ingerencje w instalacje gazowe i wodne zagrażają całemu pionowi budynku.
- Brak jasnych zasad:** Specjaliści podkreślają, że najem jest potrzebny w miejscowościach turystycznych, ale musi odbywać się na przejrzystych warunkach.
- Dodatkowe obciążenie konstrukcji:** Masowe przeróbki mieszkań na pokoje z własnymi łazienkami przeciążają piony techniczne budynków.
W 2026 roku jako właściciel mieszkania we wspólnocie zyskasz realne narzędzie do obrony swoich interesów przed uciążliwą działalnością sąsiada. Jeśli mieszkasz obok lokalu wynajmowanego na doby, będziesz mógł domagać się od zarządu wspólnoty przygotowania kalkulacji kosztów i przegłosowania wyższych zaliczek dla właściciela takiego mieszkania, co odciąży Twój własny fundusz remontowy.
Jeśli natomiast sam zarabiasz na najmie krótkoterminowym, musisz zweryfikować, czy Twoja działalność nie narusza przepisów o zmianie sposobu użytkowania lokalu oraz przygotować się na wzrost opłat eksploatacyjnych, które wspólnota nałoży na Ciebie, by sfinansować szybsze zużycie klatek schodowych czy wind. Nowe prawo ma sprawić, że biznes noclegowy w blokach przestanie być dotowany z kieszeni zwykłych lokatorów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.