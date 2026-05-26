Rząd kraju w bunkrze, myśliwce NATO w powietrzu. To nie ćwiczenia – i Rosja doskonale wie, co robi
20 maja 2026 roku mieszkańcy Wilna obudzili się z alarmem powietrznym na telefonie i wezwaniem do natychmiastowego zejścia do schronów. Lotnisko w stolicy zostało zamknięte. Do bunkrów trafili prezydent Litwy Gitanas Nauseda, przewodnicząca parlamentu i premierka Inga Ruginiene. NATO poderwało myśliwce. Dzień wcześniej rumuński F-16 zestrzelił drona nad Estonią – po raz pierwszy w historii tego kraju. Na Łotwie drony spowodowały już upadek rządu. W ciągu jednego tygodnia każdy z trzech krajów bałtyckich odnotował poważny incydent lotniczy. Moskwa obserwuje i wyciąga wnioski.
Seria incydentów w 7 dni
W niedzielę 18 maja na wschodzie Litwy znaleziono szczątki drona z ładunkiem wybuchowym – najprawdopodobniej ukraińskiego bezzałogowca, który zboczył z kursu nad terytorium NATO. We wtorek 19 maja rumuński F-16 wykonujący misję Baltic Air Policing zestrzelił drona nad estońskim jeziorem Võrtsjärv. „To pierwsza taka sytuacja w historii kraju” – potwierdził estoński minister obrony Hanno Pevkur. W środę 20 maja litewski radar wykrył obiekt o sygnaturze drona zbliżający się od strony Białorusi. Ogłoszono żółty, a następnie czerwony alert. Lotnisko w Wilnie tymczasowo zamknięto, przeszkloną salę parlamentu opustoszało, a dzieci z okolicznych przedszkoli i szkół sprowadzono do schronów. Alarm odwołano około godz. 10:45 – bez potwierdzenia, czy dron rozbił się, czy opuścił litewską przestrzeń powietrzną.
Łotwa przeżyła jeszcze dramatyczniejszy epizod. Na początku maja 2 drony spadły w pobliżu granicy z Rosją, a jeden z nich uderzył w nieczynny magazyn ropy. Kryzys polityczny wywołany tym zdarzeniem doprowadził do upadku łotewskiego rządu.
Rosja zyskuje bez względu na to, skąd pochodzi dron
Litwa, Estonia i Łotwa zgodnie oceniają te incydenty jako element rosyjskiej wojny hybrydowej – nawet gdy drony są fizycznie ukraińskie. Mechanizm jest prosty. Ukraina intensyfikuje ataki na cele w północno-zachodniej Rosji – rafinerie, rurociągi, zakłady chemiczne, terminale naftowe. Rosja odpowiada zagłuszaniem elektronicznym, które zaciera sygnał GPS i zrywa łączność z operatorem. Część bezzałogowców gubi kierunek i ląduje nie w Rosji, lecz w krajach bałtyckich.
Kreml natychmiast wykorzystuje każde takie zdarzenie do budowania narracji: nie Rosja zagraża regionowi, lecz państwa bałtyckie, które udostępniają swoją przestrzeń powietrzną ukraińskim atakom na Rosję. Estonia, Łotwa i Litwa konsekwentnie odrzucają to twierdzenie jako dezinformację. Moskwa jednak wie, że narracja jest skuteczna niezależnie od faktów – wystarczy, że trafi do części odbiorców w krajach zachodnich i zasieje wątpliwości co do odpowiedzialności za eskalację.
Jest też drugi, równie wymierny zysk. Każdy incydent to zbieranie danych wywiadowczych. Jak szybko Litwa ogłasza alarm? Ile minut od wykrycia do ewakuacji przywódców? Gdzie lądują myśliwce? Jak długo trwa zamknięcie przestrzeni powietrznej? Czy ludność panikuje, czy reaguje spokojnie? Jak komentuje zdarzenie polskie i pozostałe sojusznicze ministerstwa obrony? Do zebrania tych informacji nie potrzeba ani jednego żołnierza na granicy.
35 kilometrów. Tyle dzieli Białoruś od litewskiej stolicy
Podatność krajów bałtyckich na zagrożenia wynika z geografii, której nie da się zmienić. Odległość między białoruską granicą a centrum Wilna wynosi zaledwie 35 kilometrów – w kategoriach wojskowych to odległość bez strategicznej głębokości. Estonia, Łotwa i Litwa graniczą bezpośrednio z Rosją lub Białorusią. Litwa graniczy dodatkowo z rosyjską eksklawą w Kaliningradzie.
Jedynym połączeniem lądowym krajów bałtyckich z pozostałą częścią NATO jest tzw. przesmyk suwalski – wąski pas lądu między Litwą a Polską. Gdyby Rosja go zablokowała, zaopatrzenie tych państw mogłoby odbywać się jedynie drogą powietrzną lub morską. To jeden z najbardziej strategicznie wrażliwych punktów na mapie całego Sojuszu.
Litwa pracuje nad wieloetapowym systemem obronnym wzdłuż granicy z Białorusią i Kaliningradem – zapory czołgowe, pola minowe, rowy. Rok wcześniej Wilno wycofało się z konwencji ottawskiej zakazującej stosowania min przeciwpiechotnych. Jednak minister obrony Robertas Kaunas otwarcie przyznaje, że budowa tych zabezpieczeń potrwa lata. „Drony spadające na terytorium NATO to realne, a nie teoretyczne zagrożenie” – powiedział, apelując o wzmocnienie zdolności przeciwdronowych, skrócenie łańcucha decyzyjnego w Sojuszu i współpracę z ukraińskimi ekspertami w budowie zintegrowanej obrony przed bezzałogowcami.
Co zrobiłoby NATO w przypadku prawdziwego ataku?
Plany regionalne NATO są tajne, ale oficjele sojuszu mówią coraz wyraźniej. Były generał armii USA Ben Hodges powiedział „Die Welt”: „Jeśli Rosja zaatakuje w jakimkolwiek zakresie, chodzi o odzyskanie inicjatywy – i to niekoniecznie tylko w miejscu ataku. Odstraszanie oznacza uświadomienie Rosji, że straci Kaliningrad – i to bardzo szybko”. Dodał, że rosyjska eksklawa zostałaby wyeliminowana w ciągu pierwszych 24 godzin od ataku. Była rzeczniczka NATO Oana Lungescu wskazała z kolei na precyzyjne uderzenia na rosyjskie centra dowodzenia, bazy lotnicze, składy amunicji i mosty jako najskuteczniejszy sposób zatrzymania ewentualnej agresji.
Podstawowe pytanie pozostaje jednak bez jednoznacznej odpowiedzi: czy Stany Zjednoczone włączyłyby się do obrony europejskich sojuszników? Prezydent Donald Trump wielokrotnie wzbudzał wątpliwości w tej kwestii. Europa jest technologicznie zależna od USA w zakresie uderzeń na cele głęboko za linią frontu – i plany obronne NATO opierają się w znacznej mierze na tej zależności.
Co to oznacza dla Ciebie? Polska jest następna w łańcuchu
Polska graniczy z Litwą, Kaliningradem i Białorusią – i jest integralną częścią każdego scenariusza dotyczącego bezpieczeństwa regionu bałtyckiego. Ministr obrony Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował litewski incydent w dniu jego wystąpienia: „Musimy poczekać na zakończenie tej operacji, bo lotnictwo sojusznicze i litewskie systemy obrony powietrznej w tym momencie działają”. Polska utrzymuje gotowość bojową w ramach misji Baltic Air Policing i ma rozmieszczone wojska NATO na wschodniej flance.
Tygodniowa seria incydentów w krajach bałtyckich to nie pojedyncze wypadki – to test. Test reakcji cywilnej, wojskowej i politycznej. Rosja zbiera dane i buduje narrację jednocześnie – bez żadnego formalnego kroku, który można by zakwalifikować jako atak na sojusznika. To właśnie istota wojny hybrydowej: maksymalne korzyści wywiadowcze i propagandowe przy minimalnym ryzyku bezpośredniej odpowiedzi.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.