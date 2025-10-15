Rząd ostrzega: każdy Polak musi to przeczytać
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprezentowało specjalny „Poradnik bezpieczeństwa”, który ma stać się obowiązkową lekturą dla wszystkich obywateli. Publikacja powstała w odpowiedzi na rosnące zagrożenia związane z wojną za wschodnią granicą, falą dezinformacji i coraz częstszymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.
Dokument na czas kryzysu
Resort podkreśla, że poradnik nie jest teoretycznym opracowaniem, ale praktycznym narzędziem. Zawiera instrukcje, jak reagować w nagłych sytuacjach: podczas awarii prądu, ewakuacji, a nawet w przypadku ataków hybrydowych. To kompendium wiedzy, które może zdecydować o bezpieczeństwie całej rodziny.
Co znajduje się w środku?
Czytelnik znajdzie tu szczegółowe wskazówki dotyczące pierwszej pomocy, przygotowania „pakietu awaryjnego” na wypadek kryzysu, a także rady, jak nie dać się zmanipulować fałszywym informacjom. Podkreślono również, jak ważne jest świadome korzystanie z telefonu i internetu w sytuacjach zagrożenia.
Państwo apeluje o rozsądek
MSWiA zaznacza, że bezpieczeństwo kraju zależy nie tylko od instytucji, ale także od postawy zwykłych ludzi. – Silne państwo buduje się na odpowiedzialnych obywatelach, którzy wiedzą, jak działać w trudnych momentach – przekazano w komunikacie.
Powszechny dostęp
Dokument jest dostępny online, a wkrótce trafi do wszystkich polskich gospodarstw w formie drukowanej. Z myślą o osobach niewidomych przygotowano także edycję w alfabecie Braille’a.
Dlaczego nie wolno czekać?
Eksperci ostrzegają: w sytuacji kryzysowej liczy się szybka reakcja. Nawet podstawowa wiedza, zdobyta wcześniej, może uratować zdrowie i życie. Dlatego resort apeluje, by jak najszybciej zapoznać się z treścią poradnika i zachować go w łatwo dostępnym miejscu.
