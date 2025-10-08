Rząd ostrzega Polaków: to kłamstwo, które ma wywołać panikę. MSWiA reaguje na groźną dezinformację

8 października 2025

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało pilny komunikat w sprawie krążących w internecie fałszywych wiadomości o rzekomych „wysiedleniach Polaków”, które miałyby służyć „zrobieniu miejsca dla uchodźców z Izraela lub Ukrainy”.

Resort jednoznacznie podkreśla, że to całkowita nieprawda i przykład dezinformacji pochodzącej spoza Polski. Celem takich działań – jak wyjaśnia MSWiA – jest wywołanie niepokoju i chaosu wśród obywateli.

Służby reagują natychmiast

Minister Adam Szłapka, po posiedzeniu rządu, potwierdził, że Ministerstwo Cyfryzacji, NASK oraz odpowiednie służby monitorują i blokują fałszywe treści, które mają siać panikę i dzielić Polaków.

– Każdy taki przypadek jest analizowany. Fałszywe wiadomości o rzekomych wysiedleniach Polaków to klasyczna próba destabilizacji opinii publicznej – przekazano w komunikacie resortu.

Celem – podział i strach

Według ekspertów, tego typu manipulacje mają wzbudzić nieufność wobec rządu i instytucji państwowych. Źródła dezinformacji często pochodzą spoza granic Polski, a treści są rozpowszechniane w mediach społecznościowych, grupach lokalnych i komunikatorach.

Ministerstwo apeluje, by nie udostępniać niesprawdzonych informacji oraz weryfikować wiadomości w oficjalnych źródłach rządowych.

Co to oznacza dla czytelników

Jeśli w internecie natkniesz się na szokujące treści o rzekomych wysiedleniach, zmianach granic czy masowych przyjazdach uchodźców – nie udostępniaj ich dalej. To może być element zorganizowanej kampanii manipulacyjnej.

MSWiA zachęca do śledzenia oficjalnych profili ministerstw i komunikatów rządowych, które publikują zweryfikowane informacje.

Podsumowanie:

  • Plotki o „wysiedleniach Polaków” to dezinformacja.

  • Źródła fałszywych informacji pochodzą spoza kraju.

  • Rząd i służby monitorują sytuację i reagują.

  • Najważniejsze: nie daj się zmanipulować i nie udostępniaj niepotwierdzonych treści.

