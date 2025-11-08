Rząd podbija stawkę. Emeryci mogą dostać nawet 2628 zł więcej. Nowa propozycja przebija projekt prezydenta
Rząd szykuje korzystniejsze zmiany dla seniorów. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała modyfikację zasad waloryzacji emerytur i rent, która może oznaczać dla emerytów nawet 2628 zł rocznie więcej. Propozycja rządu ma być prostsza, szybsza i – co najważniejsze – bardziej opłacalna niż projekt prezydencki.
Rząd kontra prezydent: dwie wizje waloryzacji
W Sejmie znajduje się już projekt prezydenta Karola Nawrockiego, zakładający coroczną podwyżkę emerytur o minimum 150 zł brutto miesięcznie od 2026 roku. Na takiej zmianie miałoby skorzystać blisko 5 milionów emerytów i rencistów, a minimalna emerytura przekroczyłaby próg 2030 zł.
Minister Dziemianowicz-Bąk ma jednak inne zdanie. Jej zdaniem prezydencka propozycja nie nadąży za realnymi kosztami życia. – Dziś 150 zł to znacząca kwota, ale za kilka lat nie będzie miała tej samej wartości. Musimy myśleć o przyszłości, nie o doraźnych rozwiązaniach – tłumaczyła w TVP Info.
Nowy wskaźnik waloryzacji: więcej zysku dla seniorów
Minister proponuje, by zwiększyć udział wzrostu płac w waloryzacji z 20 do 35 proc., co można wprowadzić bez zmiany ustawy i długich sporów politycznych. Taki system ma zapobiec tzw. „groszowym waloryzacjom” i sprawić, że świadczenia będą rosły szybciej niż inflacja.
Według wyliczeń „Faktu”, nowa propozycja resortu rodziny daje seniorom wyraźnie większy zysk. Przy emeryturze 5000 zł miesięcznie podwyżka w ujęciu rocznym wyniosłaby 2628 zł, czyli o niemal 600 zł więcej niż w wariancie prezydenckim.
Porównanie zysków (wariant prezydencki vs rządowy):
- 2500 zł: +96 zł / +108 zł
- 3000 zł: +115 zł / +131 zł
- 4000 zł: +154 zł / +174 zł
- 5000 zł: +192 zł / +219 zł
Co to oznacza dla emerytów?
Jeśli rządowa propozycja zostanie przyjęta, emerytury w 2026 roku wzrosną wyraźnie szybciej, a seniorzy zyskają realną ochronę przed skutkami inflacji. Nowy system ma być bardziej elastyczny – pozwoli reagować na zmiany gospodarcze bez konieczności każdorazowej nowelizacji ustawy.
Rząd zapowiada, że decyzje w sprawie nowej formuły waloryzacji zostaną ogłoszone jeszcze przed końcem roku. Wszystko wskazuje na to, że tym razem to nie Pałac Prezydencki, a Ministerstwo Rodziny przejmie inicjatywę w walce o wyższe świadczenia dla seniorów.
