Rząd przedłuży niższe ceny paliw? Minister energii zabrał głos
Rząd może ponownie przedłużyć pakiet „Ceny Paliwa Niżej”, który obniża ceny benzyny i diesla na stacjach. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że program powinien obowiązywać przynajmniej do połowy czerwca. Ostateczna decyzja ma zależeć od sytuacji na rynku paliw oraz rekomendacji resortu finansów.
Rząd może ponownie przedłużyć CPN. Minister energii zabrał głos
Pakiet „Ceny Paliwa Niżej” może obowiązywać dłużej niż planowano. Minister energii Miłosz Motyka poinformował, że jest zwolennikiem przedłużenia rządowego programu co najmniej do połowy czerwca. Wszystko zależy jednak od decyzji resortu finansów oraz sytuacji na światowych rynkach paliw.
Pakiet CPN obowiązuje do końca maja
Rządowy program „Ceny Paliwa Niżej” został przyjęty pod koniec marca 2026 roku jako odpowiedź na gwałtowne wzrosty cen paliw.
Pakiet zakłada między innymi:
• obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc.,
• zmniejszenie akcyzy do minimalnych poziomów dopuszczonych przez Unię Europejską,
• wprowadzenie maksymalnych cen detalicznych paliw na stacjach.
Obecnie przepisy mają obowiązywać do 31 maja 2026 roku.
Minister energii chce wydłużenia programu
W poniedziałek minister energii Miłosz Motyka w rozmowie z Radiem Zet zadeklarował, że popiera przedłużenie programu o kolejne dwa tygodnie.
– Uważam, że pakiet powinien zostać przedłużony przynajmniej do połowy czerwca – powiedział szef resortu energii.
Jak zaznaczył, ostateczna decyzja będzie należała do ministra finansów i będzie zależeć od aktualnej sytuacji rynkowej.
Ceny paliw mogą jeszcze spaść
Minister energii przekazał również, że sytuacja na rynku paliw zaczyna się stabilizować.
Zdaniem Miłosza Motyki w najbliższych dniach kierowcy mogą zauważyć dalsze obniżki cen na stacjach.
– Wiele na to wskazuje. Sytuacja jest znacznie lepsza niż jeszcze kilka tygodni temu – tłumaczył minister.
Rząd nie chce jeszcze rezygnować z programu
Choć sytuacja na rynku jest spokojniejsza niż na początku wiosny, rząd nie planuje na razie całkowitego zakończenia programu osłonowego.
Minister energii podkreślił, że wcześniejsze wprowadzenie pakietu CPN ograniczyło wzrost kosztów nie tylko dla kierowców, ale również dla całej gospodarki.
Droższe paliwa mogłyby przełożyć się między innymi na wyższe ceny transportu, żywności oraz usług.
Polacy chcą utrzymania CPN
Z niedawnego sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że większość Polaków popiera dalsze obowiązywanie programu.
Blisko 70 proc. respondentów uważa, że pakiet CPN powinien zostać utrzymany nawet do końca 2026 roku.
Przeciwnego zdania było jedynie około 11 proc. badanych.
Co to oznacza dla kierowców?
Jeśli rząd zdecyduje się na przedłużenie programu, kierowcy nadal będą mogli korzystać z niższych cen paliw oraz obowiązujących limitów cenowych.
Ostateczna decyzja w sprawie dalszego funkcjonowania pakietu ma zapaść jeszcze przed końcem maja.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.