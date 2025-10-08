Rząd przygotowuje ewakuację milionów Polaków. RCB ujawnia plany, które mogą dotyczyć każdego z nas

8 października 2025

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa kończy prace nad systemem, który może objąć cały kraj. Nowe plany ewakuacji mają dotyczyć każdego województwa – a w razie zagrożenia, każdego obywatela. To nie fikcja ani scenariusz z filmu katastroficznego. To realny projekt państwowy, przygotowany w odpowiedzi na rosnące zagrożenia – od konfliktów zbrojnych po awarie infrastruktury i klęski żywiołowe.

RCB i wojsko działają razem – po raz pierwszy w historii

Jak potwierdził dyrektor RCB Zbigniew Muszyński, centrum opracowuje wytyczne wspólnie ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego. Po raz pierwszy cywilne i wojskowe struktury przygotowują wspólny plan masowej ewakuacji ludności.

Nowe przepisy dają RCB szerokie uprawnienia – w tym obowiązek stworzenia krajowego planu ewakuacji i koordynowania działań wojewodów. Każdy region opracowuje własne procedury, dostosowane do lokalnych zagrożeń: powodzi, awarii przemysłowych, cyberataków czy potencjalnych działań militarnych.

Lekcje z wojny w Ukrainie

Polskie służby nie ukrywają, że inspiracją były wydarzenia za wschodnią granicą. Ewakuacja milionów Ukraińców w 2022 roku pokazała, jak szybko zwykłe życie może zamienić się w chaos. Brak przygotowanych tras, miejsc tymczasowego zakwaterowania czy systemu komunikacji doprowadził do wielu dramatów.

Dlatego RCB podkreśla, że tym razem Polska chce być gotowa zawczasu. W planach znajdą się zarówno drogi ewakuacyjne, jak i punkty medyczne, systemy powiadomień, a nawet schematy współpracy z sąsiednimi krajami.

Nie tylko wojna. Państwo szykuje się na każdy scenariusz

Nowe plany obejmują nie tylko ewentualne konflikty zbrojne. RCB przygotowuje również scenariusze na:

  • katastrofy naturalne (powodzie, wichury, pożary lasów),
  • awarie przemysłowe i skażenia chemiczne,
  • ataki cybernetyczne na sieci energetyczne lub wodociągi,
  • sytuacje masowej paniki i przerw w dostawach prądu lub paliwa.

Każde województwo opracowuje własne procedury, a wojewodowie będą odpowiedzialni za ich realizację.

Edukacja i gotowość obywateli – nowy priorytet

Rząd planuje też kampanię informacyjną dla społeczeństwa. Powstanie poradnik dla obywateli, który krok po kroku wyjaśni, jak przygotować się do ewakuacji i jak reagować na alarmy.
W planach są również działania edukacyjne w szkołach – uczniowie mają poznać podstawy bezpieczeństwa, lokalizacje schronów i zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych.

RCB przypomina, że świadomość obywateli jest kluczowa – bez niej nawet najlepiej przygotowany plan nie zadziała.

Co to oznacza dla Ciebie?

Eksperci radzą, by już teraz każdy przygotował swój własny mini plan ewakuacyjny.
Zastanów się:

  • gdzie znajduje się najbliższy schron lub punkt ewakuacyjny,
  • czy masz dokumenty w jednym miejscu,
  • jak skontaktujesz się z rodziną w razie przerwania sieci,
  • czy masz zapas leków, wody i podstawowych rzeczy na 2–3 dni.

RCB apeluje, by pobrać na telefon aplikację Alert RCB, która w razie zagrożenia wyśle komunikat z instrukcjami postępowania.

Polska buduje system, jakiego jeszcze nie było

To pierwsza w historii III RP tak szeroka współpraca między administracją cywilną a wojskiem. RCB analizuje rozwiązania z Izraela, Japonii i USA, by stworzyć najbardziej nowoczesny system ewakuacji w Europie.

Choć nikt nie chce, by te plany musiały zostać uruchomione, władze nie pozostawiają złudzeń – lepiej być przygotowanym, niż zaskoczonym.

Co to oznacza dla czytelników

Nowy system to znak, że państwo poważnie traktuje temat bezpieczeństwa. Ale to również sygnał dla nas – że odpowiedzialność za przetrwanie zaczyna się w naszych domach.
Zanim usłyszysz syreny alarmowe, warto zadać sobie pytanie:
Czy wiem, dokąd uciekać, jeśli przyjdzie taki dzień?

