Rząd przygotowuje Polaków do masowej ewakuacji: Spakuj plecak ratunkowy!
Czy wiesz, co powinno znaleźć się w Twoim plecaku ewakuacyjnym? W sytuacji kryzysowej każda sekunda ma znaczenie – dlatego Kancelaria Premiera apeluje: spakuj najważniejsze rzeczy już dziś. To proste działanie może zadecydować o Twoim bezpieczeństwie w przypadku zagrożenia.
🆘 Czy masz już swój plecak ewakuacyjny?
W sytuacji kryzysowej liczy się każda sekunda ⏱️.
Dlatego warto spakować najważniejsze rzeczy już dziś: dokumenty, wodę, latarkę, podstawowe leki i inne niezbędne przedmioty.
👉 Zobacz pełną listę w Poradniku Bezpieczeństwa:… pic.twitter.com/uB9trDCzUK
— Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 15, 2025
Czym jest plecak ewakuacyjny?
To gotowy zestaw najpotrzebniejszych przedmiotów, które warto mieć pod ręką na wypadek nagłej ewakuacji, katastrofy naturalnej lub innego kryzysu. Według rządowych zaleceń taki plecak powinien zawierać m.in.:
dokumenty tożsamości,
apteczkę i podstawowe leki,
latarkę i zapasowe baterie,
butelkowaną wodę,
środki higieny,
zapasową ładowarkę do telefonu,
gotówkę.
Pełną listę znajdziesz w Poradniku Bezpieczeństwa dostępnym na stronie: gov.pl/poradnikbezpieczenstwa.
Dlaczego to takie ważne?
W sytuacji nagłego zagrożenia – czy to awarii, klęski żywiołowej, czy konfliktu zbrojnego – nie będzie czasu na pakowanie się. Gotowy plecak pozwoli Ci działać szybko, zabierając to, co najpotrzebniejsze. Dzięki temu możesz zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.
Co to oznacza dla czytelnika?
Nie warto czekać na moment kryzysowy. Plecak ewakuacyjny to coś, co każdy powinien mieć przygotowane – najlepiej na stałe, pod ręką. Warto zadbać o niego już teraz: spakuj, odłóż w widoczne miejsce i poinformuj o nim rodzinę. To mały wysiłek, który może zrobić wielką różnicę.
