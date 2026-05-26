Rząd rozda po 8000 złotych! Rusza nowy program. Pozwoli zaoszczędzić setki złotych rocznie

Unijne miliony na walkę z suszą, rusza „Mikroretencja”

Rosnące z roku na rok opłaty za wodę sieciową oraz coraz bardziej dotkliwe, letnie fale suszy sprawiają, że alternatywne zarządzanie zasobami naturalnymi staje się koniecznością. Odpowiedzią państwa na te wyzwania jest zupełnie nowy program dotacyjny o nazwie „Mikroretencja”.

Inicjatywa ma na celu drastyczne zwiększenie ilości wody opadowej zatrzymywanej bezpośrednio w obrębie prywatnych posesji. Pozwoli to nie tylko odciążyć portfele obywateli, ale również zminimalizuje ryzyko lokalnych podtopień podczas ulewnych deszczy nawalnych. Całkowity budżet projektu robi wrażenie, zabezpieczono na ten cel aż 173 miliony złotych, które pochodzą ze środków Funduszy Europejskich.

Oficjalne stanowisko NFOŚiGW: „Program »Mikroretencja« to kolejny element działań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz adaptacji do zmian klimatu, która jest jednym z priorytetów Strategii działania Funduszu na lata 2025-2028” wskazuje Robert Gajda, zastępca prezesa NFOŚiGW.

Kto i na jakich zasadach może zgarnąć 8000 złotych?

O dofinansowanie z nowego funduszu mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne. Program został skonstruowany bardzo elastycznie pod kątem statusu prawnego oraz przeznaczenia nieruchomości. Wnioski mogą składać właściciele, współwłaściciele, a także użytkownicy wieczyści działek, na których posadowiony jest budynek mieszkalny. Co ciekawe, wsparciem objęto nie tylko klasyczne domy całoroczne, ale również nieruchomości o charakterze sezonowym czy rekreacyjnym.

Rządowe wsparcie finansowe ma charakter bezzwrotny i pozwala na pokrycie aż 90 procent kosztów kwalifikowanych całej inwestycji. Maksymalny pułap pojedynczego grantu wynosi 8 tysięcy złotych. Pieniądze można przeznaczyć na zakup, profesjonalny montaż oraz finalne uruchomienie instalacji służących do pozyskiwania, magazynowania oraz późniejszego gospodarczego wykorzystania wód opadowych i roztopowych.

Kluczowe kryteria i parametry programu „Mikroretencja”

Kategoria weryfikacji Wymogi formalne i zasady przyznawania środków Maksymalna kwota dotacji Do 8 000 zł (przy jednoczesnym limicie do 90% kosztów inwestycji). Dozwolone typy budynków Domy jednorodzinne (zarówno całoroczne, jak i rekreacyjne/sezonowe). Kwalifikowalność wsteczna Zwrot kosztów obejmuje instalacje sfinalizowane po 1 lipca 2024 roku. Główne obostrzenie komercyjne Instalacja nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej ani rolniczej. Zasada kumulacji (double-dipping) Zakaz łączenia. Brak możliwości wsparcia inwestycji, które dostały już środki np. z programu „Moja Woda”.

Realne oszczędności, ile można zyskać w praktyce?

Zgromadzone w przydomowym zbiorniku zapasy wody idealnie nadają się do realizacji codziennych obowiązków gospodarskich. Z powodzeniem można wykorzystać je do podlewania trawników i ogrodów, mycia samochodów, czyszczenia podjazdów, a po zintegrowaniu z domową siecią także do prania odzieży czy spłukiwania toalet.

Wyliczenia ekspertów przytaczane przez specjalistyczny serwis Infor.pl pokazują bezdyskusyjną opłacalność retencji:

Zysk finansowy: Przeciętne gospodarstwo domowe jest w stanie zaoszczędzić na rachunkach za wodę sieciową nawet 665 złotych rocznie .

Przeciętne gospodarstwo domowe jest w stanie zaoszczędzić na rachunkach za wodę sieciową nawet . Wydajność dachu: Z tradycyjnego dachu o powierzchni 100 metrów kwadratowych można w polskich warunkach klimatycznych pozyskać średnio aż 35 tysięcy litrów czystej wody rocznie.

Gdzie i kiedy złożyć dokumenty? Urzędnicy podają terminy

Program będzie realizowany na szczeblu regionalnym. Oficjalne naboru wniosków zostaną uruchomione przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w całym kraju sukcesywnie, a ostatecznym terminem na otwarcie systemów rekrutacyjnych jest koniec czerwca 2026 roku. Szczegółowe regulaminy, kryteria punktowe oraz dedykowane formularze aplikacyjne zostaną opublikowane na stronach internetowych poszczególnych funduszy wojewódzkich.

Warto pamiętać o twardym rygorze unikania podwójnego finansowania. Jeśli dany system zbiorników został już wcześniej dofinansowany z jakichkolwiek innych środków publicznych (np. w ramach popularnego w latach ubiegłych programu „Moja Woda”), wniosek w projekcie „Mikroretencja” zostanie automatycznie odrzucony podczas weryfikacji formalnej. Warunkiem koniecznym jest również stałe, trwałe powiązanie instalacji z gruntem i infrastrukturą budynku.