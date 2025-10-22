Rząd rozdaje nawet 25 tysięcy złotych! Wystarczy, że musisz zrobić remont, ale musisz się pospieszyć.
Właściciele nieruchomości mogą w tym roku liczyć na ogromne wsparcie finansowe. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło program, który przewiduje dofinansowania od 25 tysięcy złotych na remonty, renowacje i prace konserwatorskie.
Co ważne, pieniądze można otrzymać nie tylko na inwestycje planowane, ale także na te już zrealizowane w ciągu ostatnich trzech lat. To wyjątkowa okazja, bo refundacja obejmuje także zakończone remonty, które dotąd nie mogły liczyć na wsparcie państwa.
Wnioski można składać do 5 listopada, a zainteresowanie jest ogromne. O środki ubiegają się zarówno właściciele kamienic, jak i osoby prywatne posiadające zabytkowe domy czy dworki. Celem programu jest ratowanie architektonicznego dziedzictwa Polski i wspieranie tych, którzy dbają o jego zachowanie. Dotacje można przeznaczyć na prace budowlane, zabezpieczające, renowacyjne, a także konserwację elementów dekoracyjnych i historycznych.
Resort podkreśla, że program jest otwarty dla wszystkich właścicieli nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Nie liczy się wielkość budynku, ale jego wartość kulturowa i znaczenie dla lokalnej społeczności. Zgłoszenia można składać przez internet, a cała procedura została uproszczona, by przyspieszyć proces przyznawania dotacji.
Dla wielu właścicieli to realna szansa na uratowanie historycznych domów, które od lat czekają na remont. Rządowy program może też tchnąć nowe życie w małe miejscowości i zabytkowe centra miast, które coraz częściej zmagają się z problemem degradacji starych budynków. Jeśli projekt zakończy się sukcesem, będzie to jedna z największych inwestycji w ochronę zabytków w ostatnich latach.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.