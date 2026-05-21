Rząd szykuje podwyżki dla kierowców! Nowe stawki uderzą w konkretną grupę

Nowy taryfikator opublikowany w RCL

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się oficjalny projekt rozporządzenia, który zakłada zmianę dotychczasowego cennika usług medycyny pracy i psychologii transportu. Zgodnie z rządowymi planami, urzędowa stawka za przeprowadzenie obowiązkowego badania psychologicznego ma wzrosnąć ze 150 złotych do 200 złotych. Resort zdrowia argumentuje, że nowa kwota znacznie lepiej odzwierciedla rzeczywiste koszty operacyjne gabinetów, biorąc pod uwagę czas, jaki specjalista musi poświęcić na rzetelną ocenę pacjenta, a także koszty amortyzacji aparatury diagnostycznej.

Kogo dotkną wyższe opłaty?

Modyfikacja przepisów nie ma charakteru powszechnego i nie obejmie standardowych kierowców aut osobowych. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie grup wymienionych w ustawie, które z racji wykonywanego zawodu lub popełnionych wykroczeń drogowych podlegają cyklicznej weryfikacji. Wyższe koszty poniosą:

kierowcy zawodowi (w tym wykonujący transport drogowy rzeczy i osób),

instruktorzy nauki jazdy oraz egzaminatorzy państwowi,

osoby, którym uprawnienia zostały cofnięte z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

kierowcy, którzy przekroczyli dopuszczalny limit punktów karnych.

Konsultacje i ekspresowy termin wdrożenia

Przedstawiony przez Ministerstwo Zdrowia dokument wszedł w fazę uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Wszystkie podmioty oraz związki zawodowe reprezentujące sektor transportowy otrzymały 30 dni na zgłaszanie ewentualnych uwag oraz zastrzeżeń do proponowanych stawek. Po zakończeniu tego etapu i ostatecznym podpisaniu aktu prawnego, nowe przepisy zaczną obowiązywać w ekspresowym tempie, wejdą w życie zaledwie po upływie 14 dni od momentu ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.