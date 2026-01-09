Rząd szykuje przełom w polityce senioralnej. Pojawia się konkretna kwota
Rząd kończy prace nad rozwiązaniami, które mają zmienić codzienne funkcjonowanie tysięcy starszych osób i ich rodzin. W centrum nowych propozycji znalazło się świadczenie o znaczącej wartości, powiązane z dochodem i faktycznymi potrzebami seniorów, a także pakiet zmian dotyczących opieki i warunków mieszkaniowych. Jeśli zapowiedzi zostaną zrealizowane, już w 2026 roku system wsparcia dla osób starszych w Polsce może przejść jedną z największych reform od lat.
Bon senioralny 2150 zł miesięcznie. Rząd szykuje nowy system wsparcia dla osób starszych
Rząd kończy prace nad pakietem rozwiązań, które mają realnie poprawić sytuację osób starszych w Polsce. Jednym z kluczowych elementów jest bon senioralny o wartości do 2150 zł miesięcznie, ale nie w formie gotówki. Świadczenie ma finansować usługi opiekuńcze organizowane przez gminy i trafić do seniorów o określonym poziomie dochodów. To część szerszej reformy polityki senioralnej, która obejmuje także najem senioralny oraz rozwój dziennych form opieki.
Bon senioralny na finiszu prac legislacyjnych
Minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz poinformowała, że projekt ustawy o bonie senioralnym znajduje się na końcowym etapie prac rządowych. Dokument trafił już na Stały Komitet Rady Ministrów i – według zapowiedzi – ma zostać przyjęty tak, aby nowe rozwiązania zaczęły obowiązywać w 2026 roku.
Celem bonu senioralnego jest wsparcie rodzin, które nie są w stanie samodzielnie zapewnić codziennej opieki osobom starszym, głównie z powodu pracy zawodowej lub innych obowiązków.
Ile wyniesie bon senioralny i jak będzie działał
Maksymalna wartość bonu senioralnego ma wynosić 2150 zł brutto miesięcznie. Kwota ta odpowiada 50 proc. minimalnego wynagrodzenia z drugiej połowy 2024 roku. Co istotne, nie będzie to świadczenie wypłacane seniorowi ani jego rodzinie w gotówce.
Środki mają trafiać bezpośrednio do gmin, które za te pieniądze zorganizują konkretne usługi opiekuńcze. Chodzi m.in. o:
- pomoc w codziennych czynnościach w miejscu zamieszkania,
- wsparcie higieniczne i bytowe,
- transport do placówek dziennego pobytu,
- organizację posiłków i podstawowej opieki.
Rozwiązanie ma zapobiec nieprawidłowemu wykorzystaniu środków i zapewnić, że pomoc będzie realna, a nie wyłącznie finansowa.
Kto będzie mógł skorzystać z bonu senioralnego
Zgodnie z projektem ustawy, z bonu senioralnego będą mogły korzystać osoby, które:
- ukończyły 75. rok życia,
- mają niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności życia codziennego,
- posiadają małżonka lub co najmniej jednego zstępnego,
- spełniają kryterium dochodowe.
Kluczowe znaczenie ma średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy. W podstawowym wariancie nie może on przekroczyć 3410 zł. Przewidziano także dodatkowe progi dochodowe zależne od rodzaju gospodarstwa domowego:
- w jednoosobowym gospodarstwie dochód musi mieścić się w przedziale 3500–6700 zł,
- w gospodarstwie wieloosobowym łączny dochód nie może przekroczyć 10 000 zł.
Kryteria te mają być corocznie waloryzowane i ogłaszane w Monitorze Polskim.
Kto formalnie otrzyma bon
Bon senioralny ma być przyznawany małżonkowi lub zstępnemu seniora, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny. To rozwiązanie ma umożliwić rodzinom skuteczne uruchomienie wsparcia, nawet jeśli senior nie jest w stanie samodzielnie załatwiać formalności.
Najem senioralny – nowe mieszkania bez utraty własności
Drugim filarem reformy jest ustawa o najmie senioralnym. Ma ona pomóc osobom starszym, które mieszkają w lokalach niedostosowanych do ich potrzeb, np. w budynkach bez wind.
Mechanizm zakłada, że:
- senior przenosi się do mieszkania dostosowanego do jego wieku i stanu zdrowia,
- zachowuje prawo własności do dotychczasowego lokalu,
- jego mieszkanie jest czasowo podnajmowane przez gminę,
- po zakończeniu najmu lokal wraca do seniora lub jego spadkobierców.
To rozwiązanie ma ograniczyć ryzyko nadużyć i wyeliminować konieczność zawierania prywatnych umów, które w przeszłości prowadziły do utraty majątku przez osoby starsze.
Dzienna opieka i nowe programy dla samorządów
Trzecim elementem reformy jest przygotowanie nowego programu wspierającego dzienne miejsca pobytu dla seniorów. Obecny program wygasa, dlatego rząd zapowiada jego nową edycję opartą na ewaluacji dotychczasowych rozwiązań.
Nowy system ma zapewnić:
- miejsca dziennej opieki,
- aktywizację społeczną,
- wsparcie dla osób samotnych,
- realne odciążenie rodzin.
Program ma obowiązywać przez kolejne pięć lat i być dostępny zarówno dla samorządów, jak i organizacji pozarządowych.
Nowe podejście do polityki senioralnej
Bon senioralny, najem senioralny oraz rozwój dziennej opieki tworzą spójny system wsparcia osób starszych. Rząd podkreśla, że celem jest poprawa bezpieczeństwa, jakości życia i samodzielności seniorów, bez pozbawiania ich dorobku życia.
Jeśli zapowiedzi zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem, 2026 rok może przynieść największe zmiany w polityce senioralnej w Polsce od lat.
