Rząd uderza w kierowców. Nowe opłaty za prawo jazdy i rejestrację aut!
Kierowców czekają wyższe opłaty i obowiązkowe wizyty w urzędach. Ministerstwo Infrastruktury podnosi stawki za rejestrację samochodu, wydanie prawa jazdy i tablic, a dodatkowo zapowiada wymianę wszystkich bezterminowych dokumentów. Pierwsze zmiany wejdą w życie już na początku 2026 roku.
Rząd podnosi opłaty dla kierowców
Już niedługo każdy kierowca zapłaci więcej za formalności w urzędzie. Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało się na podwyżki, które obejmą prawo jazdy, dowód rejestracyjny i tablice. Zmiana uderzy zarówno w nowych kierowców, jak i w posiadaczy bezterminowych dokumentów.
Skąd podwyżki?
Samorządy od lat alarmowały, że stawki za rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy są zamrożone. Ceny nie zmieniały się od ponad dekady, podczas gdy koszty obsługi rosły. Teraz rząd zdecydował się na korektę. Resort infrastruktury argumentuje, że Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych regularnie waloryzuje ceny druków urzędowych, a urzędy komunikacji muszą ponosić coraz większe wydatki.
Nowe stawki
Podwyżki wejdą w życie w pierwszej połowie 2026 roku. Rejestracja samochodu będzie kosztować nawet 190 zł, a opłaty szczegółowe wzrosną następująco:
- prawo jazdy: 115,50 zł (obecnie 100 zł),
- prawo jazdy międzynarodowe: 40,50 zł (dotąd 35 zł),
- dowód rejestracyjny: 62,50 zł (zamiast 54 zł),
- pozwolenie czasowe: 16 zł (zamiast 13,50 zł),
- tablice rejestracyjne: 92,50 zł (zamiast 80 zł),
- tablice indywidualne: 3000 zł (dotąd 1000 zł),
- naklejki legalizacyjne: 14,50 zł (zamiast 12,50 zł).
Dodatkowo wymiana wtórnika jednej tablicy będzie kosztować tyle samo, co nowa tablica, a nie połowę jej ceny.
Obowiązkowa wymiana prawa jazdy
Podwyżki to nie jedyna zmiana. Każdy kierowca będzie musiał pojawić się w urzędzie, aby wymienić dokument. Dotyczy to także bezterminowych praw jazdy wydanych przed 2013 rokiem. Obowiązkowa wymiana obejmie ok. 15 mln osób i potrwa od stycznia 2028 do stycznia 2033 roku.
Nowe prawa jazdy, podobnie jak dotychczasowe, będą wydawane maksymalnie na 15 lat dla kategorii A i B oraz na 5 lat dla kategorii ciężarowych i autobusowych – zgodnie z orzeczeniami lekarskimi.
Eksperci podkreślają, że wygaśnięcie ważności dokumentu nie oznacza utraty prawa do prowadzenia pojazdów. Kierowca po prostu musi wymienić blankiet w urzędzie.
Drożej od 2026 roku
Pierwsze podwyżki obejmą już początek 2026 roku. Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. To oznacza, że za kilka miesięcy kierowcy będą musieli liczyć się z wyższymi kosztami każdej wizyty w wydziale komunikacji.
