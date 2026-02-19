Rząd uderzy w palaczy. Nadchodzą poważne zmiany
Użytkownicy e-papierosów muszą przygotować się na potężny wzrost kosztów eksploatacji swoich urządzeń. W czwartek, 19 lutego 2026 roku, na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który zakłada radykalne uszczelnienie systemu podatkowego. Najważniejszą zmianą jest objęcie wszystkich wkładów do e-papierosów sztywną stawką podatku, co ma wyrównać zasady gry rynkowej między urządzeniami jednorazowymi a tymi wielorazowego użytku.
Ministerstwo Finansów zamierza nałożyć opłatę w wysokości 40 zł na każdą sztukę wkładu, co drastycznie wpłynie na ceny detaliczne w sklepach. Zmiany są argumentowane dbałością o zdrowie publiczne oraz koniecznością ujednolicenia opodatkowania wyrobów tytoniowych i ich zamienników. Chociaż branża ma otrzymać czas na dostosowanie się do nowych realiów, palacze powinni już teraz zacząć planować swoje domowe budżety na nadchodzący wzrost cen.
40 złotych od sztuki. Kogo dokładnie dotknie nowa akcyza?
Nowy projekt przepisów precyzyjnie określa, które produkty zostaną objęte wysoką daniną, a które zachowają dotychczasowy status.
Opodatkowanie wszystkich wkładów: Każdy wkład do e-papierosa ma zostać obciążony akcyzą w wysokości 40 zł za sztukę.
Wyrównanie stawek: Nowa kwota jest identyczna z tą, która już obowiązuje w przypadku urządzeń jednorazowych oraz wielofunkcyjnych.
Puste zbiorniki pod kontrolą: Aby uszczelnić system, akcyzą zostaną objęte również puste zbiorniki do e-papierosów.
Stałe zbiorniki: Utrzymane zostanie opodatkowanie urządzeń, które posiadają zbiorniki zamontowane na stałe.
Co pozostanie wolne od podatku? Wyjątki w projekcie
Mimo szeroko zakrojonej ofensywy podatkowej, Ministerstwo Finansów przewidziało pewne zwolnienia dla użytkowników zaawansowanych systemów.
- Bazy i doły: Z akcyzy mają zostać zwolnione wielorazowe e-papierosy przystosowane do wymiany wkładów, czyli tzw. bazy.
- Czas na zmiany: Projekt przewiduje półroczne vacatio legis (okres spoczynku ustawy), co da czas na oswojenie się z nowym prawem.
- Dodatkowy bufor dla firm: Przedsiębiorcy dostaną ekstra 3 miesiące od ogłoszenia ustawy na dostosowanie swojej logistyki i cen.
- Etap konsultacji: Obecnie przepisy są w fazie uzgodnień, więc ich ostateczny kształt może jeszcze ulec drobnym korektom.
W 2026 roku e-papierosy przestaną być tanią alternatywą dla tradycyjnego tytoniu, a ich użytkowanie stanie się luksusem porównywalnym z paleniem markowych papierosów. Jeśli korzystasz z urządzeń z wymiennymi wkładami, musisz liczyć się z tym, że za kilka miesięcy koszt zakupu jednej sztuki wkładu wzrośnie o co najmniej 40 zł plus marża sklepu.
Warto wykorzystać nadchodzące 9 miesięcy (okres vacatio legis i czas dla firm) na rozważenie rzucenia nałogu lub zrobienie zapasów akcesoriów, które nie podlegają nowym opłatom. Pamiętaj, że uszczelnienie systemu oznacza również częstsze kontrole w sklepach specjalistycznych i na aukcjach internetowych pod kątem legalności sprzedawanych wkładów.
źródło: Fakt.pl
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.