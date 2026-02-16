Rząd ujawnił plan na wypadek wojny. Zobacz, kto w pierwszej kolejności zostanie ewakuowany z Polski
W obliczu rosnącej niepewności geopolitycznej w 2026 roku, polskie władze po raz pierwszy od lat tak szczegółowo opisały scenariusz działania na wypadek konfliktu zbrojnego lub wielkiego kryzysu. Nowe rozporządzenie Rady Ministrów, będące uzupełnieniem ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, precyzyjnie wyznacza grupy, które otrzymają pomoc jako pierwsze, oraz dzieli zadania między urzędników a samorządy. Państwo przygotowało kompleksowy plan składający się z ośmiu etapów – od momentu ogłoszenia alarmu, aż po bezpieczny powrót mieszkańców do domów.
Jasne zasady mają zapobiec wybuchowi paniki i chaosu w sytuacjach ekstremalnych. Dokument nakłada na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązek natychmiastowego uruchomienia procedur ratunkowych w chwili wystąpienia realnego zagrożenia. To właśnie na poziomie lokalnym wyznaczane są obecnie punkty zbiórki i trasy przejazdu do bezpiecznych stref w kraju lub poza jego granicami.
Lista priorytetowa: Kto otrzyma pomoc najpierw?
Nowe prawo jednoznacznie definiuje grupy osób najbardziej narażonych, które w sytuacji zagrożenia militarnego mają absolutny priorytet podczas przemieszczania ludności. Co istotne, system ma dbać o to, by podczas akcji nie dochodziło do rozdzielania rodzin.
Kobiety w ciąży.
Osoby hospitalizowane oraz pacjenci przebywający w placówkach opiekuńczych.
Seniorzy.
Osoby chore i z niepełnosprawnościami, szczególnie te z ograniczoną mobilnością.
Logistyka przetrwania: 72 godziny pod opieką państwa
Ewakuacja to nie tylko transport, ale przede wszystkim zapewnienie podstawowych warunków do życia w bezpiecznych regionach. Państwo bierze na siebie obowiązek opieki nad obywatelami w pierwszej, najtrudniejszej fazie kryzysu.
- Zabezpieczenie potrzeb: Każda ewakuowana osoba musi mieć zapewniony dostęp do wody, żywności, leków, odzieży i środków higieny przez co najmniej 72 godziny.
- Ograniczenia bagażu: Przepisy nakładają limity na zabierane mienie – można zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy, aby nie paraliżować akcji transportowej.
- Ochrona mienia: Pozostawione domy, przedmioty wartościowe oraz dobra kultury mają być chronione i zabezpieczane przez wyspecjalizowane służby cywilne.
Rola samorządów: Klucz do sprawnego działania
Wójtowie i burmistrzowie przestają być tylko administratorami, a stają się liderami obrony cywilnej na swoim terenie. Do ich obowiązków należy nie tylko wskazanie miejsc schronienia, ale również dbanie o oznakowanie dróg ewakuacyjnych i stały przepływ informacji do mieszkańców. Każda gmina w 2026 roku musi posiadać aktualny i gotowy do wdrożenia plan, który pozwoli na błyskawiczne rozpoczęcie operacji bez oczekiwania na instrukcje z Warszawy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.