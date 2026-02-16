Rząd ujawnił plan na wypadek wojny. Zobacz, kto w pierwszej kolejności zostanie ewakuowany z Polski

16 lutego 2026

W obliczu rosnącej niepewności geopolitycznej w 2026 roku, polskie władze po raz pierwszy od lat tak szczegółowo opisały scenariusz działania na wypadek konfliktu zbrojnego lub wielkiego kryzysu. Nowe rozporządzenie Rady Ministrów, będące uzupełnieniem ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, precyzyjnie wyznacza grupy, które otrzymają pomoc jako pierwsze, oraz dzieli zadania między urzędników a samorządy. Państwo przygotowało kompleksowy plan składający się z ośmiu etapów – od momentu ogłoszenia alarmu, aż po bezpieczny powrót mieszkańców do domów.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Jasne zasady mają zapobiec wybuchowi paniki i chaosu w sytuacjach ekstremalnych. Dokument nakłada na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązek natychmiastowego uruchomienia procedur ratunkowych w chwili wystąpienia realnego zagrożenia. To właśnie na poziomie lokalnym wyznaczane są obecnie punkty zbiórki i trasy przejazdu do bezpiecznych stref w kraju lub poza jego granicami.

Lista priorytetowa: Kto otrzyma pomoc najpierw?

Nowe prawo jednoznacznie definiuje grupy osób najbardziej narażonych, które w sytuacji zagrożenia militarnego mają absolutny priorytet podczas przemieszczania ludności. Co istotne, system ma dbać o to, by podczas akcji nie dochodziło do rozdzielania rodzin.

Kobiety w ciąży.

Osoby hospitalizowane oraz pacjenci przebywający w placówkach opiekuńczych.

Seniorzy.

Osoby chore i z niepełnosprawnościami, szczególnie te z ograniczoną mobilnością.

Logistyka przetrwania: 72 godziny pod opieką państwa

Ewakuacja to nie tylko transport, ale przede wszystkim zapewnienie podstawowych warunków do życia w bezpiecznych regionach. Państwo bierze na siebie obowiązek opieki nad obywatelami w pierwszej, najtrudniejszej fazie kryzysu.

  • Zabezpieczenie potrzeb: Każda ewakuowana osoba musi mieć zapewniony dostęp do wody, żywności, leków, odzieży i środków higieny przez co najmniej 72 godziny.
  • Ograniczenia bagażu: Przepisy nakładają limity na zabierane mienie – można zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy, aby nie paraliżować akcji transportowej.
  • Ochrona mienia: Pozostawione domy, przedmioty wartościowe oraz dobra kultury mają być chronione i zabezpieczane przez wyspecjalizowane służby cywilne.

Rola samorządów: Klucz do sprawnego działania

Wójtowie i burmistrzowie przestają być tylko administratorami, a stają się liderami obrony cywilnej na swoim terenie. Do ich obowiązków należy nie tylko wskazanie miejsc schronienia, ale również dbanie o oznakowanie dróg ewakuacyjnych i stały przepływ informacji do mieszkańców. Każda gmina w 2026 roku musi posiadać aktualny i gotowy do wdrożenia plan, który pozwoli na błyskawiczne rozpoczęcie operacji bez oczekiwania na instrukcje z Warszawy.

