Rząd uruchamia wypłaty świadczenia wspierającego. Nawet 4133 zł miesięcznie
Od 4 listopada rozpoczęła się nowa tura wypłat świadczenia wspierającego. To jedno z najważniejszych świadczeń w systemie pomocy społecznej – skierowane do dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Kwota wsparcia wynosi od 751 zł do nawet 4133 zł miesięcznie, a co istotne – wysokość dochodu nie ma wpływu na przyznanie pieniędzy.
Kto może otrzymać świadczenie wspierające?
Program obejmuje dorosłe osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które uzyskały odpowiedni poziom tzw. potrzeby wsparcia w nowym systemie orzekania. Oznacza to, że świadczenie trafia do tych, których codzienne funkcjonowanie wymaga realnej pomocy innych osób.
Świadczenie nie jest uzależnione od dochodu ani od tego, czy dana osoba pracuje, pobiera rentę lub inne świadczenia. To ogromne ułatwienie, ponieważ wsparcie ma charakter powszechny i niezależny finansowo.
Ile można dostać?
Kwota świadczenia zależy od poziomu potrzeby wsparcia ustalonego przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. W 2025 roku wygląda to następująco:
- 70–74 pkt – 751,56 zł
- 75–79 pkt – 1127,35 zł
- 80–84 pkt – 1503,13 zł
- 85–89 pkt – 2254,69 zł
- 90–94 pkt – 3382,04 zł
- 95–100 pkt – 4133,60 zł
Kwoty te są powiązane z wysokością renty socjalnej, która od marca 2025 roku wzrosła do 1878,91 zł.
Jak złożyć wniosek?
Wniosek o świadczenie wspierające należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wraz z decyzją o poziomie potrzeby wsparcia wydaną przez wojewódzki zespół orzekający. Cała procedura odbywa się elektronicznie – przez platformę PUE ZUS.
Pieniądze wypłacane są wyłącznie przelewem na konto bankowe, co eliminuje ryzyko opóźnień i kolejek w urzędach.
Program obejmie jeszcze więcej osób
W 2025 roku program został rozszerzony – świadczenie przysługuje już nie tylko osobom z najwyższym stopniem potrzeby wsparcia, ale również tym, które uzyskały co najmniej 70 punktów. W kolejnych latach zakres ma być jeszcze większy, tak aby wsparcie objęło większość dorosłych osób z niepełnosprawnościami.
Realne wsparcie, które zmienia życie
Jak podkreślają eksperci, świadczenie wspierające to największa od lat reforma finansowej pomocy dla osób z niepełnosprawnościami. Daje realną szansę na samodzielność, pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji czy transportu.
Z danych ZUS wynika, że tylko w pierwszych miesiącach 2025 roku świadczenie otrzymało już ponad 70 tysięcy osób, a łączna kwota wypłat przekroczyła 2 miliardy złotych.
Rząd zapowiada, że program będzie dalej rozwijany i waloryzowany, tak aby realnie odpowiadał na potrzeby beneficjentów.
Świadczenie wspierające to pewne pieniądze – nawet 4133 zł miesięcznie – które trafiają do osób najbardziej potrzebujących pomocy.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.