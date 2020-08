Od 2 września wejść w życie ma zaktualizowana lista zakazów lotów. Jednak w ostatniej chwili zniknęły z niej dwa kraje- Chorwacja i Francja.

Rząd ostatnie dwa tygodnie sprawdzał jak wygląda sytuacja w krajach, do których najczęściej podróżują Polacy. W związku z tym planowane były zakazy lotów m.in. do Francji i Chorwacji. Jednak jak wynika z informacji uzyskanych przez RMF FM, zakazu lotu do tych państw jednak nie będzie.

Zakazem zostanie jednak objęta Hiszpania, która pojawiła się na zaktualizowanej liście. Dodatkowe państwa, których wcześniej nie było to Albania, Rumunia i Malta. Cała lista obejmuje 43 państwa, do których zostaną wstrzymane bezpośrednie rejsy pasażerskie.

Od 2 września nie polecimy do: Hiszpanii, Luksemburga, USA, Malty, Izraela, Rumunii, Meksyku, Belize, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Brazylii, Kostaryki, Bahrajnu, Kataru, Eswatini, Kuwejtu, Albanii, Libii, Argentyny, Chile, Republiki Dominikańskiej, Ekwadoru, Gwatemali, Kolumbii, Indii, Hondurasu, Iraku, Kazachstanu, Kosowa,Libanu, Macedonii Północnej, Malediwów, Mołdawii, Namibii, Paragwaju, Panamy, RPA, Salwadoru, Surinamu, Zielonego Przylądka, Boliwii i Bahamów.