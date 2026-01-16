Rząd wywraca system 800 plus do góry nogami. Rewolucja stała się faktem
Miliony polskich rodzin mogą odetchnąć z ulgą. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oficjalnie potwierdza przygotowania do zmiany, na którą czekali wszyscy rodzice. Koszmar corocznego pilnowania terminów i wypełniania wniosków w ZUS PUE odchodzi do lamusa. W wykazie prac rządu pojawił się projekt, który całkowicie zmienia zasady gry.
Dotychczasowy system był bezlitosny dla zapominalskich. Okres świadczeniowy trwał od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku, a rodzice musieli w wąskim oknie czasowym – między 1 lutego a 30 czerwca – składać nowe wnioski, by zachować ciągłość wypłat. Spóźnienie choćby o jeden dzień po 30 czerwca oznaczało bezpowrotną utratę pieniędzy za minione miesiące. Teraz resort mówi: dość.
Automat zastąpi wniosek. Pieniądze popłyną same
Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ma charakter deregulacyjny i wprowadza mechanizm, który jest absolutną nowością w tym programie. Rząd chce całkowicie znosić obowiązek corocznego składania wniosków o 800 plus. Celem jest maksymalne uproszczenie procedur i zdjęcie z barków rodziców konieczności pamiętania o urzędowych formalnościach.
Zamiast mozolnego wypełniania formularzy, system wprowadzi automatyczne odnawianie prawa do świadczenia na kolejne okresy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykorzysta dane, które już posiada w swoich bazach, by przedłużyć wypłaty bez ingerencji opiekuna.
Data startu i wyjątki od reguły
Pomysł ten nie zrodził się w próżni – jest realizacją postulatu deregulacyjnego zgłoszonego w maju 2025 roku przez zespół Rafała Brzoski. Choć brzmi to jak idealne rozwiązanie, rodzice muszą zachować czujność w specyficznych sytuacjach. Automat zadziała, jeśli sytuacja rodziny jest stabilna. W przypadku zmian – takich jak wyjazd za granicę, zmiana opieki nad dzieckiem czy inne modyfikacje życiowe – rodzic nadal będzie miał możliwość i obowiązek aktualizacji danych.
Kiedy zmiany wejdą w życie? Ministerstwo planuje, aby Rada Ministrów przyjęła projekt w drugiej połowie 2026 roku. W praktyce oznacza to, że nowe, automatyczne przepisy zaczną obowiązywać prawdopodobnie dopiero w 2027 roku.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeszcze nie śpij spokojnie
Wizja automatycznych przelewów jest kusząca, ale do jej realizacji została jeszcze długa droga. Oto co musisz wiedzieć, by nie stracić pieniędzy w okresie przejściowym:
- Rok 2026 wciąż po staremu: Skoro ustawa ma wejść w życie w 2027 roku, w bieżącym roku (2026) najprawdopodobniej nadal musisz złożyć wniosek w standardowym terminie. Nie przegap daty 30 czerwca!
- Aktualizacja danych to Twój obowiązek: Nawet po wejściu automatyzacji, system nie „domyśli się”, że zmieniłeś konto bankowe lub rozwiodłeś się. W takich przypadkach będziesz musiał interweniować ręcznie.
- Śledź komunikaty ZUS: W okresie wdrażania zmian (przełom 2026/2027) kluczowe będzie sprawdzanie skrzynki na PUE ZUS, aby upewnić się, że automat zadziałał prawidłowo w Twoim przypadku.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.