Rząd zakazuje social mediów poniżej 15. roku życia. TikTok i Instagram zablokowane dla nich
W Europie rozpoczął się przełom w regulacji Internetu. Duński rząd ogłosił nowe przepisy, które od przyszłego roku uniemożliwią dzieciom poniżej 15. roku życia samodzielne korzystanie z mediów społecznościowych. To decyzja, która już teraz wywołuje ogromne emocje wśród rodziców, nauczycieli i samych nastolatków. Władze argumentują, że chcą chronić młodzież przed uzależnieniem, przemocą w sieci oraz presją algorytmów, które coraz mocniej wpływają na psychikę najmłodszych.
Nowe zasady. Koniec wolnego dostępu do TikToka i Instagrama dla najmłodszych
W praktyce oznacza to, że TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat i inne popularne platformy będą wymagały potwierdzenia wieku użytkownika. Dzieci poniżej 15 lat nie założą konta, a osoby w wieku 13–15 lat będą mogły korzystać z social mediów wyłącznie za zgodą rodziców. To pierwszy tak zdecydowany krok w Europie, który może stać się wzorem dla innych państw.
Rząd nie ukrywa, że do wprowadzenia zakazu skłoniły alarmujące raporty o czasie spędzanym przez dzieci przed ekranami. Według ekspertów najmłodsi spędzają w mediach społecznościowych nawet kilka godzin dziennie, co prowadzi do zaburzeń koncentracji, obniżenia samooceny i izolacji społecznej.
Rząd: bronimy dzieciństwa, a nie odbieramy wolności
Minister cyfryzacji Caroline Stage Olsen przekonuje, że chodzi o bezpieczeństwo psychiczne i przeciwdziałanie uzależnieniom. Władze twierdzą, że social media stały się narzędziem, które „przechwytuje uwagę dzieci szybciej niż rodzina i szkoła”. Premier Mette Frederiksen dodaje, że platformy latami bagatelizowały problem, a państwo nie może dłużej pozostawać bierne.
Europa patrzy uważnie. Czy inne państwa pójdą tą drogą
Kilka krajów już analizuje duński model. Podobne rozwiązania zostały wprowadzone w Australii, gdzie po ograniczeniu dostępu młodzieży poprawiły się wyniki w nauce i jakość snu uczniów. Teraz debaty ruszają również w Niemczech, Holandii i Francji.
Eksperci podkreślają, że może to być początek nowej epoki – epoki, w której państwa zaczną realnie kontrolować wpływ algorytmów na młodych ludzi.
Co to oznacza dla rodziców i młodych
Rodzice będą musieli aktywnie nadzorować cyfrowe życie swoich dzieci. Rząd zapowiada wprowadzenie specjalnej aplikacji weryfikującej wiek, która zablokuje możliwość zakładania kont osobom niepełnoletnim. Firmy, które nie dostosują swoich systemów, mają ryzykować wysokimi karami finansowymi.
Niektóre organizacje społeczne chwalą decyzję, ale część internautów pyta, czy to jeszcze ochrona, czy już początek ograniczania wolności w internecie. Pewne jest jedno – ta decyzja zapoczątkuje ogólnoeuropejską debatę o granicach technologii.
Podsumowanie i apel
Duński zakaz może na zawsze zmienić sposób, w jaki młodzież korzysta z internetu. Zamiast nieograniczonego dostępu pojawi się filtr odpowiedzialności i kontrola rodzicielska. Jeśli kolejne państwa zdecydują się na podobne regulacje, europejski internet dla najmłodszych będzie wyglądać zupełnie inaczej.
