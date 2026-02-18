Rząd zaostrza przepisy. Pracodawcy dostaną nowe obowiązki. Co zmieni reforma PIP?
Rząd przyjął projekt reformy Państwowej Inspekcji Pracy, który znacząco rozszerza uprawnienia inspektorów. Jak informuje polskieradio24.pl Nowe przepisy mają umożliwić przekształcanie fikcyjnych umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B w umowy o pracę, przy jednoczesnym wprowadzeniu ścieżki odwoławczej dla pracodawców.
Rząd przyjął reformę Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe uprawnienia dla inspektorów
Rada Ministrów zaakceptowała projekt zmian w funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Pracy. Reforma ma wzmocnić pozycję inspektorów w walce z nadużywaniem umów cywilnoprawnych oraz fikcyjnych kontraktów B2B. Nowe przepisy przewidują możliwość przekształcania takich umów w umowy o pracę, przy jednoczesnym wprowadzeniu ścieżki odwoławczej dla pracodawców.
PIP zyska nowe kompetencje
Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada rozszerzenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy będą mogli stwierdzić, że dana relacja faktycznie spełnia przesłanki stosunku pracy i wydać decyzję o przekształceniu umowy cywilnoprawnej lub kontraktu B2B w umowę o pracę.
Zmiany mają ograniczyć sytuacje, w których pracownicy formalnie zatrudnieni na umowach zlecenia czy w formule samozatrudnienia wykonują obowiązki w warunkach charakterystycznych dla etatu – pod kierownictwem pracodawcy i w określonym miejscu oraz czasie.
Element Krajowego Planu Odbudowy
Rozszerzenie kompetencji PIP to jeden z tzw. kamieni milowych zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy. Od realizacji tego zobowiązania zależy wypłata części środków unijnych. Termin wdrożenia odpowiednich rozwiązań wynika również z unijnych zobowiązań i upływa 30 czerwca.
Pierwsza wersja projektu nie uzyskała akceptacji premiera Donalda Tuska. Wskazywano, że zbyt szerokie uprawnienia dla urzędników mogłyby negatywnie wpłynąć na przedsiębiorców oraz elastyczność rynku pracy. W nowej wersji doprecyzowano procedurę odwoławczą i zrezygnowano z natychmiastowej wykonalności decyzji inspektora.
Procedura odwoławcza dla pracodawców
Zgodnie z projektem pracodawca będzie mógł w ciągu 30 dni zaskarżyć decyzję inspektora do okręgowego inspektora pracy, a następnie do sądu pracy. Sprawa ma być rozpatrywana w trybie przyspieszonym – w ciągu 30 dni.
Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia decyzja inspektora nie będzie wykonywana. Oznacza to, że przekształcenie umowy nie nastąpi automatycznie w momencie wydania decyzji, lecz dopiero po zakończeniu ewentualnego sporu.
Szersza wymiana danych i kontrole zdalne
Reforma przewiduje także:
- rozszerzenie współpracy i wymiany danych między PIP, ZUS i Krajową Administracją Skarbową,
- możliwość prowadzenia kontroli w trybie zdalnym,
- podniesienie kar za naruszenia praw pracowniczych.
Celem zmian jest zwiększenie skuteczności nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy oraz ograniczenie nadużyć w zakresie form zatrudnienia.
Co to oznacza dla rynku pracy?
Dla pracowników reforma może oznaczać większą ochronę i łatwiejsze dochodzenie praw w sytuacji, gdy faktyczne warunki wykonywania pracy odpowiadają etatowi. Dla pracodawców oznacza natomiast konieczność dokładniejszej analizy stosowanych form współpracy i większe ryzyko kontroli.
Ostateczny kształt przepisów będzie zależał od dalszego procesu legislacyjnego. Rząd jednak formalnie podjął decyzję o przyjęciu projektu, rozpoczynając kolejny etap prac nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy.
Źródła: polskieradio24.pl
