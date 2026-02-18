Rząd zaostrza przepisy. Pracodawcy dostaną nowe obowiązki. Co zmieni reforma PIP?

18 lutego 2026 11:19 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Rząd przyjął projekt reformy Państwowej Inspekcji Pracy, który znacząco rozszerza uprawnienia inspektorów. Jak informuje polskieradio24.pl Nowe przepisy mają umożliwić przekształcanie fikcyjnych umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B w umowy o pracę, przy jednoczesnym wprowadzeniu ścieżki odwoławczej dla pracodawców.

Fot. Shutterstock

Zobacz również:

Rząd przyjął reformę Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe uprawnienia dla inspektorów

Rada Ministrów zaakceptowała projekt zmian w funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Pracy. Reforma ma wzmocnić pozycję inspektorów w walce z nadużywaniem umów cywilnoprawnych oraz fikcyjnych kontraktów B2B. Nowe przepisy przewidują możliwość przekształcania takich umów w umowy o pracę, przy jednoczesnym wprowadzeniu ścieżki odwoławczej dla pracodawców.

PIP zyska nowe kompetencje

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada rozszerzenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy będą mogli stwierdzić, że dana relacja faktycznie spełnia przesłanki stosunku pracy i wydać decyzję o przekształceniu umowy cywilnoprawnej lub kontraktu B2B w umowę o pracę.

Zmiany mają ograniczyć sytuacje, w których pracownicy formalnie zatrudnieni na umowach zlecenia czy w formule samozatrudnienia wykonują obowiązki w warunkach charakterystycznych dla etatu – pod kierownictwem pracodawcy i w określonym miejscu oraz czasie.

Zobacz również:

Element Krajowego Planu Odbudowy

Rozszerzenie kompetencji PIP to jeden z tzw. kamieni milowych zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy. Od realizacji tego zobowiązania zależy wypłata części środków unijnych. Termin wdrożenia odpowiednich rozwiązań wynika również z unijnych zobowiązań i upływa 30 czerwca.

Pierwsza wersja projektu nie uzyskała akceptacji premiera Donalda Tuska. Wskazywano, że zbyt szerokie uprawnienia dla urzędników mogłyby negatywnie wpłynąć na przedsiębiorców oraz elastyczność rynku pracy. W nowej wersji doprecyzowano procedurę odwoławczą i zrezygnowano z natychmiastowej wykonalności decyzji inspektora.

Procedura odwoławcza dla pracodawców

Zgodnie z projektem pracodawca będzie mógł w ciągu 30 dni zaskarżyć decyzję inspektora do okręgowego inspektora pracy, a następnie do sądu pracy. Sprawa ma być rozpatrywana w trybie przyspieszonym – w ciągu 30 dni.

Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia decyzja inspektora nie będzie wykonywana. Oznacza to, że przekształcenie umowy nie nastąpi automatycznie w momencie wydania decyzji, lecz dopiero po zakończeniu ewentualnego sporu.

Szersza wymiana danych i kontrole zdalne

Reforma przewiduje także:

  • rozszerzenie współpracy i wymiany danych między PIP, ZUS i Krajową Administracją Skarbową,
  • możliwość prowadzenia kontroli w trybie zdalnym,
  • podniesienie kar za naruszenia praw pracowniczych.

Celem zmian jest zwiększenie skuteczności nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy oraz ograniczenie nadużyć w zakresie form zatrudnienia.

Co to oznacza dla rynku pracy?

Dla pracowników reforma może oznaczać większą ochronę i łatwiejsze dochodzenie praw w sytuacji, gdy faktyczne warunki wykonywania pracy odpowiadają etatowi. Dla pracodawców oznacza natomiast konieczność dokładniejszej analizy stosowanych form współpracy i większe ryzyko kontroli.

Ostateczny kształt przepisów będzie zależał od dalszego procesu legislacyjnego. Rząd jednak formalnie podjął decyzję o przyjęciu projektu, rozpoczynając kolejny etap prac nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy.

 

 

Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych.

Źródła: polskieradio24.pl

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl