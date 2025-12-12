Rząd zmienia zasady wypłat wynagrodzeń. Firmy muszą się dostosować
Nowa ustawa o minimalnym wynagrodzeniu może wprowadzić dla pracodawców obowiązek wypłaty pensji najpóźniej do 10. dnia miesiąca. Projekt przewiduje też wysokie kary za zaniżanie stawek oraz nowe zasady kontroli, które mają dostosować polskie przepisy do unijnych standardów i poprawić bezpieczeństwo pracowników.
Nowy obowiązek dla pracodawców od 2026 roku? Pensja najpóźniej do 10. dnia miesiąca
Trwają prace nad projektem ustawy, który może znacząco zmienić zasady wypłaty wynagrodzeń w polskich firmach. Rząd szykuje regulacje dostosowujące krajowe przepisy do unijnej dyrektywy dotyczącej minimalnych wynagrodzeń. Jednym z kluczowych elementów projektu jest obowiązek przekazywania pensji pracownikowi najpóźniej do 10. dnia każdego miesiąca. Zmiany mają też objąć wysokość kar za zaniżanie stawek lub brak wypłaty.
Nowe regulacje mają wprowadzić spójny i przewidywalny system wypłaty świadczeń. Projekt zakłada, że w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż miesiąc, minimalne wynagrodzenie – liczone według obowiązującej stawki godzinowej – musi zostać wypłacone „niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości”, ale nie później niż do 10. dnia kolejnego miesiąca. Dziś termin wypłaty ustalany jest przez pracodawcę, co oznacza, że nowe przepisy mogą zmienić dotychczasową praktykę w wielu firmach.
Projekt wprowadza również surowsze sankcje dla przedsiębiorców, którzy wypłacają stawki niższe niż minimalne lub nie płacą w ogóle. Za takie naruszenia ma grozić grzywna od 1500 do 45 000 zł. Regulacje mają objąć nie tylko pracodawców, ale także podmioty korzystające ze zleceń i usług.
Rząd pracuje nad projektem od 2024 roku. Ustawa ma wdrożyć dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE, której celem jest zwiększenie adekwatności wynagrodzeń minimalnych oraz poprawa warunków życia pracowników w całej Unii. Regulacje przewidują także wprowadzenie stałego mechanizmu aktualizacji płacy minimalnej, procedurę jej ustalania oraz podnoszenie stawek co najmniej raz na cztery lata.
Zmiany będą dotyczyć zarówno pracowników etatowych, jak i osób pracujących na umowach cywilnoprawnych. Projekt jest nadal na etapie prac rządowych, a jego ostateczny kształt może jeszcze ulec zmianie.
