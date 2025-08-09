Rządowy samolot w asyście myśliwców nad Warszawą. Wiemy, co się dzieje
Od rana nasza redakcja odbiera liczne sygnały od mieszkańców Warszawy, którzy zauważyli w niebie nietypowy widok – duży samolot pasażerski lecący w asyście wojskowych myśliwców. Zaniepokojeni Czytelnicy pytają, czy to powód do obaw. Jak udało nam się ustalić, nie ma powodów do paniki – to element przygotowań do nadchodzącej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego.
Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdza, że dziś odbywa się próba lotnicza Sił Powietrznych przed wielką uroczystością 15 sierpnia. Wtedy w Warszawie, na Bałtyku oraz w powietrzu nad stolicą zaprezentują się wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych RP. Dzisiejszy przelot miał na celu sprawdzenie koordynacji pomiędzy maszynami oraz dopracowanie synchronizacji, aby podczas defilady wszystko przebiegło perfekcyjnie.
Jak informuje resort, w próbach biorą udział zarówno samoloty bojowe, jak i maszyny transportowe. Te ostatnie są często mylone przez obserwatorów z samolotami pasażerskimi, co w połączeniu z obecnością myśliwców budzi duże emocje.
To nie jedyna próba przed Świętem Wojska Polskiego. Już 9 i 10 sierpnia w godzinach nocnych na Wisłostradzie w Warszawie będzie można zobaczyć próbę lądową – z udziałem czołgów, transporterów, artylerii i żołnierzy w pełnym szyku. Natomiast 7 sierpnia w okolicach cyplu helskiego odbędzie się próba morska Marynarki Wojennej.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli dziś lub w najbliższych dniach zobaczysz nad Warszawą wojskowe samoloty lub kolumny pojazdów, nie ma powodów do niepokoju – to zaplanowane działania przed Świętem Wojska Polskiego. Warto jednak wykorzystać tę okazję, by zobaczyć z bliska próby generalne i poczuć atmosferę wielkiej defilady jeszcze przed oficjalnym terminem.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.