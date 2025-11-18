Rzecznik rządu ujawnia szczegóły. Chodzi o bezpieczeństwo publiczne
Po wystąpieniu premiera Donalda Tuska oraz po wpisach polityków pojawiło się oficjalne stanowisko rzecznika rządu dotyczące aktów dywersji na polskiej kolei. Rzecznik potwierdził ustalenia służb i wskazał, kto stał za próbami sabotażu infrastruktury kolejowej.
Rzecznik rządu podkreślił, że działania służb pozwoliły jednoznacznie ustalić zarówno wykonawców, jak i zleceniodawcę ostatnich prób uszkodzenia torów. Sprawa dotyczy dwóch incydentów: w miejscowości Mika oraz w okolicach Puław. W obu przypadkach celem było doprowadzenie do katastrofy w ruchu kolejowym.
Według rzecznika wszystkie czynności śledczych potwierdzają, że ataki były zaplanowane i precyzyjnie przygotowane.
Fakty przedstawione przez rzecznika rządu
Rzecznik zaznaczył, że ustalono zarówno wykonawców, jak i tło operacji. Wykonawcami sabotażu było dwóch obywateli Ukrainy, którzy – według służb – pozostawali w ścisłej współpracy z rosyjskimi służbami. Zlecenie działań miało pochodzić z Rosji.
Rzecznik dodał, że jest to element szerszej działalności skierowanej na destabilizację państw europejskich, a Polska od miesięcy podnosi temat rosyjskich operacji hybrydowych na arenie międzynarodowej.
Komentarz pojawił się po wpisach polityków, którzy informowali o rosyjskim tle incydentów. Rzecznik potwierdził, że rząd posiada pełną wiedzę o ustaleniach służb i że komunikaty przekazywane opinii publicznej są zgodne z faktami wynikającymi ze śledztwa.
Dla pasażerów i osób korzystających codziennie z kolei oznacza to dalsze wzmocnienie procedur bezpieczeństwa. Służby zapowiadają zwiększoną liczbę patroli, częstsze kontrole oraz dodatkowe zabezpieczenia infrastruktury. Mogą pojawić się też czasowe utrudnienia techniczne wynikające z działań prewencyjnych.
Za aktem dywersji stoi Rosja jako zleceniodawca. Wykonawcami byli dwaj obywatele Ukrainy, ściśle współpracujący z rosyjskimi służbami. Takie są fakty.
Rząd zapewnia, że sytuacja jest pod pełną kontrolą, a wszelkie działania mają na celu całkowite wyeliminowanie zagrożeń.
Rzecznik rządu potwierdził, że służby ustaliły zarówno wykonawców, jak i źródło zlecenia aktów dywersji. Sprawa ma charakter operacji hybrydowej wymierzonej w Polskę i bezpieczeństwo publiczne. Śledztwo trwa, a kolejne informacje mogą pojawić się w każdej chwili.
