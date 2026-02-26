Rzeka wystąpiła z koryta. 18 zastępów na miejscu. Sprawdź, czy zagrożenie dotyczy TWOJEJ okolicy
Niepokojące informacje napłynęły z Błędowa w gminie Pomiechówek. Rzeka Wkra wystąpiła z koryta w wyniku zatoru lodowego. Woda rozlała się na przyległe tereny, a służby natychmiast rozpoczęły działania zabezpieczające.
Obecnie sytuacja jest opanowywana. Poziom wody ustabilizował się, a na wodowskazie w Borkowie notowany jest spadek. To ważny sygnał dla mieszkańców, jednak działania w terenie wciąż trwają.
Co się wydarzyło
Do wystąpienia rzeki z koryta doszło wskutek zablokowania przepływu przez lód. Zator spowodował spiętrzenie wody, która zaczęła rozlewać się poza naturalne brzegi. Najbardziej zagrożone są tereny położone najbliżej rzeki.
Na miejsce skierowano znaczne siły ratownicze. Z żywiołem walczy 18 zastępów Straży Pożarnej z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. W działaniach bierze udział 65 strażaków.
Fakty z miejsca akcji
Na miejscu pojawili się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz wojewoda mazowiecki Mariusz R. Frankowski. Obecność przedstawicieli rządu i administracji wojewódzkiej ma zapewnić sprawną koordynację działań i szybkie reagowanie na rozwój sytuacji.
Strażacy ułożyli worki i rękawy z piaskiem, aby ograniczyć napływ wody na kolejne tereny. Teraz działania koncentrują się na ukierunkowaniu rozlewiska z powrotem do koryta rzeki.
Zagrożonych podtopieniem jest około 20 posesji, zarówno domków letniskowych, jak i budynków całorocznych. Potwierdzono zalanie czterech garaży. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli mieszkasz w rejonie Wkry lub w innych miejscowościach nad rzekami, zachowaj czujność. Zatory lodowe mogą tworzyć się nagle i powodować gwałtowne spiętrzenia wody. Warto śledzić komunikaty służb oraz dane z wodowskazów.
Zabezpiecz mienie znajdujące się w piwnicach i garażach. Sprawdź, czy drogi ewakuacyjne są drożne i czy masz dostęp do aktualnych informacji lokalnych władz.
Sytuacja na Wkrze w Błędowie jest dynamiczna, ale na tę chwilę poziom wody stabilizuje się, a na wodowskazie w Borkowie obserwowany jest spadek. Służby kontynuują działania w terenie, aby zminimalizować skutki rozlewiska i ochronić zagrożone posesje. Najbliższe godziny pozostają kluczowe dla pełnego opanowania sytuacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.