S8 pod wodą! W sieci pojawiło się nagranie z zalanej trasy. Kierowcy dosłownie płynęli przez jezdnię
Po intensywnych opadach deszczu na warszawskiej trasie S8 doszło do poważnych utrudnień. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie pokazujące całkowicie zalany odcinek ekspresówki. Na filmie widać samochody poruszające się przez głęboką wodę, która miejscami sięga niemal do progów pojazdów.
@yulia.vs_ #warszawa #s8 ♬ оригінальний аудіозапис – Катерина
Na opublikowanym w sieci materiale kierowcy jadą bardzo ostrożnie, wzbijając fale. Warunki na drodze są wyjątkowo trudne, a przejazd wymaga znacznego ograniczenia prędkości.
Nagranie zostało zarejestrowane 18 lipca na trasie S8 w Warszawie. Film błyskawicznie zaczął krążyć w mediach społecznościowych i pokazuje skalę problemów, z jakimi musieli zmierzyć się kierowcy podczas ulewy.
Jeżeli planujecie podróż trasą S8, zachowajcie szczególną ostrożność. Podczas intensywnych opadów na drogach mogą tworzyć się zastoiska wody, które nie tylko utrudniają jazdę, ale mogą również doprowadzić do uszkodzenia pojazdu lub utraty panowania nad kierownicą.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.