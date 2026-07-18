S8 pod wodą! W sieci pojawiło się nagranie z zalanej trasy. Kierowcy dosłownie płynęli przez jezdnię

18 lipca 2026 22:26 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Po intensywnych opadach deszczu na warszawskiej trasie S8 doszło do poważnych utrudnień. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie pokazujące całkowicie zalany odcinek ekspresówki. Na filmie widać samochody poruszające się przez głęboką wodę, która miejscami sięga niemal do progów pojazdów.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

@yulia.vs_ #warszawa #s8 ♬ оригінальний аудіозапис – Катерина

Zobacz również:

Na opublikowanym w sieci materiale kierowcy jadą bardzo ostrożnie, wzbijając fale. Warunki na drodze są wyjątkowo trudne, a przejazd wymaga znacznego ograniczenia prędkości.

Nagranie zostało zarejestrowane 18 lipca na trasie S8 w Warszawie. Film błyskawicznie zaczął krążyć w mediach społecznościowych i pokazuje skalę problemów, z jakimi musieli zmierzyć się kierowcy podczas ulewy.

Jeżeli planujecie podróż trasą S8, zachowajcie szczególną ostrożność. Podczas intensywnych opadów na drogach mogą tworzyć się zastoiska wody, które nie tylko utrudniają jazdę, ale mogą również doprowadzić do uszkodzenia pojazdu lub utraty panowania nad kierownicą.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna