Zerwana sieć trakcyjna. Pociągi do Warszawy jadą wahadłowo
Na wysokości stacji PKP Ursus Północny doszło do zerwania sieci trakcyjnej na torze prowadzącym w kierunku Warszawy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to właśnie awaria sieci – nie inna przyczyna – doprowadziła do wstrzymania ruchu pociągów jadących w stronę stolicy.
Na miejscu pracowały służby techniczne, które zajęły się usuwaniem awarii i przywracaniem normalnego ruchu kolejowego. Do czasu zakończenia napraw pociągi kursują wahadłowo po drugim, sprawnym torze – to rozwiązanie pozwala utrzymać jaką taką przejezdność linii, ale kosztem tempa, bo pociągi w obu kierunkach muszą na zmianę korzystać z jednego toru zamiast dwóch równoleglych.
Dlaczego to akurat teraz jest szczególnie dotkliwe
Stacja Ursus Północny to jeden z ważniejszych punktów warszawskiego węzła kolejowego, obsługujący na co dzień 45 par pociągów – to właśnie stąd mieszkańcy Ursusa i okolic dojeżdżają do centrum miasta. Przystanek dopiero co przeszedł kompleksowy, półroczny remont, zakończony 24 grudnia 2025 roku, więc awaria sieci trakcyjnej przypadła na moment, gdy infrastruktura miała wreszcie działać bez większych utrudnień.
Co to oznacza dla Ciebie? Zaplanuj więcej czasu na dojazd
– Jadąc w kierunku Warszawy przez Ursus Północny, warto doliczyć dodatkowy czas na dojazd, dopóki ruch odbywa się wahadłowo po jednym torze – opóźnienia w takiej sytuacji są praktycznie nieuniknione.
– Przed wyjściem z domu sprawdź aktualny rozkład jazdy na stronie swojego przewoźnika – w sytuacjach takich jak ta harmonogram potrafi zmieniac się z godziny na godzinę, w miarę postępu napraw.
– Jeśli masz możliwość przesunięcia wyjazdu lub wyboru alternatywnej trasy, na przykład komunikacją miejską równoległą do linii kolejowej, w najbliższych godzinach może to być szybsze rozwiązanie niż czekanie na pociąg jadący wahadłowo.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.