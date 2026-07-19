Alerty IMGW dla 10 województw na dzień 19.07. Burze dotrą także do Warszawy
Niedziela przyniesie gwałtowne załamanie pogody w wielu regionach Polski. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, ulewnym deszczem, gradem oraz silnym wiatrem. Alert pierwszego stopnia obejmuje również Warszawę i część województwa mazowieckiego. W stolicy niebezpieczne zjawiska mogą pojawić się od późnego przedpołudnia i utrzymywać się do końca dnia.
Alerty IMGW dla 10 województw
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na niedzielę 19 lipca ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw. Najgroźniejsza sytuacja prognozowana jest na południu i w części centralnej Polski.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach lubelskim i podkarpackim, a także w części województw:
- mazowieckiego,
- łódzkiego,
- świętokrzyskiego,
- wielkopolskiego,
- dolnośląskiego.
Na obszarach objętych żółtym alertem prognozowane są burze z opadami deszczu od 20 do 35 mm. Wiatr może osiągać w porywach do 85 km/h. Lokalnie możliwe są również opady gradu.
Ostrzeżenia mają obowiązywać od godz. 11:00 w niedzielę do północy.
Pomarańczowe alerty. Wiatr może osiągać 100 km/h
Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województw opolskiego, śląskiego i małopolskiego oraz dla części województw dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego.
Na tych terenach burzom mogą towarzyszyć:
- opady deszczu od 20 do 35 mm,
- porywy wiatru do 85 km/h,
- lokalnie porywy osiągające 100 km/h,
- miejscowe opady gradu.
Pomarańczowe alerty obowiązują od godz. 11:00 do godz. 22:00. IMGW ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia prognozowanych zjawisk na 85 proc.
Burze w Warszawie. Stolica objęta ostrzeżeniem
Warszawa znalazła się wśród miast objętych ostrzeżeniem pierwszego stopnia. Alert obejmuje również m.in. powiaty grodziski, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, żyrardowski oraz część południowego i wschodniego Mazowsza.
W stolicy należy liczyć się z burzami, intensywnymi opadami deszczu i silniejszymi porywami wiatru. Miejscami może spaść grad. Ostrzeżenie dla Warszawy obowiązuje do północy z niedzieli na poniedziałek.
Największe zagrożenie w dużym mieście stanowią spadające gałęzie, przedmioty porwane z balkonów, lokalne zalania ulic oraz utrudnienia w komunikacji. Krótkotrwały, ale intensywny deszcz może przeciążyć kanalizację i powodować gromadzenie się wody w obniżeniach terenu, pod wiaduktami oraz na niżej położonych jezdniach.
Mieszkańcy Warszawy powinni zabezpieczyć przedmioty pozostawione na balkonach i tarasach. Samochodów lepiej nie pozostawiać pod starymi drzewami ani w miejscach podatnych na zalanie.
W Warszawie zaplanowano wydarzenia plenerowe
Ostrzeżenie pogodowe jest szczególnie istotne ze względu na niedzielne wydarzenia plenerowe organizowane w stolicy. Na 19 lipca zaplanowano między innymi dwa recitale chopinowskie w Łazienkach Królewskich – o godz. 12:00 i 16:00.
Osoby planujące udział w koncertach, spacery nad Wisłą lub wypoczynek w stołecznych parkach powinny na bieżąco sprawdzać komunikaty organizatorów i aktualne mapy radarowe. W czasie burzy nie należy pozostawać na otwartej przestrzeni ani chronić się pod drzewami.
Alert RCB w siedmiu województwach
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenie do osób przebywających w województwach małopolskim, śląskim i opolskim oraz w części województw świętokrzyskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.
„Uwaga! Dziś (19.07) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” – przekazano w wiadomości.
Warszawa jest objęta ostrzeżeniem IMGW, jednak według opublikowanych informacji nie została wymieniona w niedzielnym alercie RCB rozesłanym do siedmiu województw.
Możliwe przerwy w dostawie prądu
Silny wiatr może łamać konary, przewracać drzewa i uszkadzać linie energetyczne. Nie można wykluczyć lokalnych przerw w dostawach prądu oraz utrudnień na drogach i liniach kolejowych.
RCB zaleca zamknięcie drzwi i okien, schowanie luźnych przedmiotów z balkonów oraz przygotowanie latarek i zapasowych baterii. Kierowcy powinni ograniczyć prędkość i zachować szczególną ostrożność podczas wyjazdu z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń.
Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia
Do godz. 11:00 aktywny pozostaje również alert hydrologiczny drugiego stopnia dla zlewni Baryczy bez Orli i Polskiego Rowu w województwie wielkopolskim.
W Odolanowie na Baryczy prognozowany jest wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego. Przy wystąpieniu wyjątkowo intensywnych opadów możliwe jest osiągnięcie stanu alarmowego. Wzrosty mogą wystąpić także na Kurochu oraz Polskiej Wodzie.
Jak zachować się podczas burzy?
- Usuń z balkonu, tarasu i parapetów przedmioty, które może porwać wiatr.
- Zamknij okna i drzwi oraz odłącz niepotrzebne urządzenia elektryczne.
- Nie parkuj samochodu pod drzewami, słupami i tablicami reklamowymi.
- Podczas burzy nie przebywaj na otwartej przestrzeni ani nad wodą.
- Nie szukaj schronienia bezpośrednio pod drzewem.
- Unikaj przechodzenia i przejeżdżania przez zalane fragmenty dróg.
- Śledź ostrzeżenia IMGW, komunikaty RCB oraz informacje lokalnych służb.
- W sytuacji zagrożenia dzwoń pod numer alarmowy 112.
Co oznaczają stopnie ostrzeżeń IMGW?
Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Zalecane jest zachowanie ostrożności i śledzenie kolejnych komunikatów.
Ostrzeżenie drugiego stopnia informuje o zjawiskach mogących powodować duże straty, poważne zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu oraz realne zagrożenie dla ludzi. Należy dostosować plany do sytuacji pogodowej i stosować się do poleceń służb.
Co to oznacza dla Ciebie?
Mieszkańcy Warszawy i części Mazowsza powinni przygotować się na burze, ulewny deszcz oraz wiatr osiągający w porywach do 85 km/h. Alert dla stolicy obowiązuje w niedzielę do północy. Przed wyjściem na koncert, spacer lub inne wydarzenie plenerowe warto sprawdzić radar opadów i najnowsze komunikaty IMGW.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.