Warszawa szykuje się do budowy czwartej linii metra. Na Białołęce ruszyły pierwsze prace
Budowa czwartej linii metra w Warszawie zbliża się o kolejny krok. Na Białołęce rozpoczęły się odwierty geologiczne, które pozwolą przygotować projekt jednej z największych inwestycji komunikacyjnych w historii stolicy. Łącznie zaplanowano ponad 960 odwiertów oraz około tysiąca sondowań na trasie przyszłej linii M4, która połączy Białołękę z Wilanowem.
Ruszyły badania geologiczne na Białołęce
Pierwsze odwierty rozpoczęły się w rejonie skrzyżowania ulic Modlińskiej i Płochocińskiej. Wcześniej podobne badania przeprowadzono już na terenie Wilanowa.
To jeden z najważniejszych etapów przygotowań do budowy nowej linii metra. Specjaliści badają warunki geologiczne nawet do głębokości 52 metrów.
Łącznie zaplanowano:
- 963 odwierty geologiczne,
- około 1000 sondowań gruntu,
- liczne badania laboratoryjne próbek,
- badania geofizyczne z wykorzystaniem fal sejsmicznych.
Dlaczego odwierty są tak ważne?
Podczas wykonywania odwiertów pobierane są próbki gruntu, które trafiają do laboratoriów. Dzięki nim projektanci poznają właściwości podłoża i będą mogli dobrać odpowiednią technologię budowy tuneli oraz stacji.
Badania mają również pomóc ograniczyć wpływ przyszłych robót na otoczenie i zwiększyć bezpieczeństwo całej inwestycji.
„Badania gruntu są niezbędne, żeby dobrać właściwe rozwiązania technologiczne do budowy nowej linii, ustalić parametry konstrukcyjne oraz zminimalizować oddziaływanie prac budowlanych na otoczenie” – podkreślił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
Prace prowadzone są głównie w pasach zieleni i nie obejmują jezdni ani chodników.
Jak przebiegnie linia M4?
Czwarta linia metra będzie miała ponad 26 kilometrów długości i obejmie 23 stacje. Połączy północną i południową część Warszawy, przebiegając przez dziewięć dzielnic.
Trasa rozpocznie się na Tarchominie przy ulicy Myśliborskiej, następnie poprowadzi przez Białołękę, Bielany, Żoliborz, Wolę, Ochotę, Mokotów i zakończy się w Wilanowie.
Na trasie zaplanowano przesiadki do istniejących oraz planowanych linii metra:
- M1,
- M2,
- planowanej M3,
- w przyszłości również M5.
Nowa linia będzie również przecinać Wisłę, linie kolejowe oraz najważniejsze arterie drogowe stolicy.
Nowoczesne metro bez maszynistów
Według obecnych założeń linia M4 będzie obsługiwana przez autonomiczne pociągi.
Za prowadzenie składów odpowiadać ma automatyczny system sterowania, który będzie kontrolował między innymi:
- prędkość jazdy,
- zatrzymywanie pociągów na stacjach,
- otwieranie i zamykanie drzwi.
Rozwiązanie to jest stosowane już w wielu nowoczesnych systemach metra na świecie.
Kiedy ruszy budowa?
Obecnie trwa etap prac przedprojektowych. Badania geologiczne mają zakończyć się jesienią 2027 roku. Dopiero po ich zakończeniu powstanie projekt koncepcyjny linii M4.
Miasto planuje rozpoczęcie budowy od strony Białołęki, gdzie powstanie również Stacja Techniczno-Postojowa Polfa wraz z tunelami prowadzącymi do nowej linii.
Co oznacza M4 dla mieszkańców Warszawy?
Budowa nowej linii metra ma znacząco poprawić komunikację pomiędzy północą i południem miasta. Szczególnie skorzystają mieszkańcy Białołęki, jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Warszawy, którzy od lat czekają na szybkie połączenie szynowe z centrum.
Nowa linia odciąży również istniejące trasy metra i stworzy nowe możliwości przesiadek z autobusów, tramwajów oraz kolei.
Co to oznacza dla Ciebie?
- Na Białołęce rozpoczęły się pierwsze prace przygotowawcze do budowy metra M4.
- Specjaliści wykonają ponad 960 odwiertów oraz około 1000 sondowań gruntu.
- Nowa linia ma liczyć ponad 26 km i obejmie 23 stacje.
- M4 połączy Białołękę z Wilanowem, przejeżdżając przez dziewięć dzielnic Warszawy.
- Prace przedprojektowe mają zakończyć się w 2027 roku.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.