Utrudnienia w Warszawie. Zamknięto Most Poniatowskiego, uruchomiono dodatkowe autobusy i tramwaje

19 lipca 2026 23:11 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Po zakończeniu koncertu na PGE Narodowym kierowcy i pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego muszą liczyć się z poważnymi zmianami w organizacji ruchu. WTP poinformowało o zamknięciu części ulic oraz uruchomieniu dodatkowej komunikacji, która ma pomóc w sprawnym rozwozie uczestników wydarzenia.

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Autobus komunikacji miejskiej w Warszawie. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Autobus komunikacji miejskiej w Warszawie. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Zgodnie z komunikatem, od godz. 22:20 wyłączono ruch kołowy na Moście Poniatowskiego. Zamknięte zostały również ulice:

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  • Sokola na odcinku od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego,
  • Zamoście,
  • Zamoyskiego,
  • Sokola.

Kilkadziesiąt minut później, o godz. 22:55, uruchomiono specjalną komunikację rozwozową.

Dodatkowe kursy realizują:

  • autobusy 138, 509, 517 oraz Z-9,
  • tramwaje 7 i 26.

Zmiany mają charakter tymczasowy i są związane z bezpiecznym opuszczaniem okolic stadionu przez tysiące uczestników koncertu.

Warszawski Transport Publiczny apeluje do pasażerów o śledzenie bieżących komunikatów oraz uwzględnienie możliwych opóźnień podczas planowania podróży. Przejściowe utrudnienia potrwają do czasu rozładowania ruchu w rejonie PGE Narodowego.

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