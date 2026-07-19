Utrudnienia w Warszawie. Zamknięto Most Poniatowskiego, uruchomiono dodatkowe autobusy i tramwaje
Po zakończeniu koncertu na PGE Narodowym kierowcy i pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego muszą liczyć się z poważnymi zmianami w organizacji ruchu. WTP poinformowało o zamknięciu części ulic oraz uruchomieniu dodatkowej komunikacji, która ma pomóc w sprawnym rozwozie uczestników wydarzenia.
Zgodnie z komunikatem, od godz. 22:20 wyłączono ruch kołowy na Moście Poniatowskiego. Zamknięte zostały również ulice:
- Sokola na odcinku od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego,
- Zamoście,
- Zamoyskiego,
- Sokola.
Kilkadziesiąt minut później, o godz. 22:55, uruchomiono specjalną komunikację rozwozową.
Dodatkowe kursy realizują:
- autobusy 138, 509, 517 oraz Z-9,
- tramwaje 7 i 26.
Zmiany mają charakter tymczasowy i są związane z bezpiecznym opuszczaniem okolic stadionu przez tysiące uczestników koncertu.
Warszawski Transport Publiczny apeluje do pasażerów o śledzenie bieżących komunikatów oraz uwzględnienie możliwych opóźnień podczas planowania podróży. Przejściowe utrudnienia potrwają do czasu rozładowania ruchu w rejonie PGE Narodowego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.