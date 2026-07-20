Wózek dziecięcy wpadł na tory metra. Trzy stacje M1 zostały czasowo zamknięte
Pasażerowie korzystający z pierwszej linii metra w Warszawie musieli zmierzyć się z poważnymi utrudnieniami. Na stacji Wawrzyszew doszło do niebezpiecznego zdarzenia, jak ustalił TVN Warszawa na torowisko wjechał pusty wózek dziecięcy. W efekcie ruch na części linii M1 został wstrzymany.
Trzy stacje wyłączone z ruchu
Po incydencie metro kursowało wyłącznie na skróconej trasie Kabaty – Słodowiec. Z użytkowania zostały czasowo wyłączone stacje:
- Młociny,
- Wawrzyszew,
- Stare Bielany.
Aby ułatwić pasażerom podróżowanie, uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.
Pusty wózek znalazł się na torach
Jak przekazał Maciej Czerski z biura prasowego Metra Warszawskiego, do zdarzenia doszło na stacji Wawrzyszew. Kobieta trzymała dziecko na rękach, a pozostawiony bez kontroli pusty wózek stoczył się na torowisko.
Chwilę później do stacji wjechał pociąg, który najechał na wózek i całkowicie go zniszczył.
Na szczęście w chwili zdarzenia dziecko nie znajdowało się w wózku i nikt nie odniósł obrażeń.
Ruch został wznowiony
Służby zabezpieczyły miejsce zdarzenia i usunęły skutki incydentu. Po zakończeniu działań oraz sprawdzeniu infrastruktury ruch pociągów został stopniowo przywrócony.
Zdarzenie jest kolejnym przypomnieniem, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności na peronach metra. Nawet na pozornie płaskiej nawierzchni pozostawiony bez nadzoru wózek może niespodziewanie stoczyć się na tory, stwarzając zagrożenie i powodując poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.