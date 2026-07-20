Wózek dziecięcy wpadł na tory metra. Trzy stacje M1 zostały czasowo zamknięte

20 lipca 2026 18:10 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Pasażerowie korzystający z pierwszej linii metra w Warszawie musieli zmierzyć się z poważnymi utrudnieniami. Na stacji Wawrzyszew doszło do niebezpiecznego zdarzenia, jak ustalił TVN Warszawa na torowisko wjechał pusty wózek dziecięcy. W efekcie ruch na części linii M1 został wstrzymany.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Trzy stacje wyłączone z ruchu

Po incydencie metro kursowało wyłącznie na skróconej trasie Kabaty – Słodowiec. Z użytkowania zostały czasowo wyłączone stacje:

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  • Młociny,
  • Wawrzyszew,
  • Stare Bielany.

Aby ułatwić pasażerom podróżowanie, uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.

Pusty wózek znalazł się na torach

Jak przekazał Maciej Czerski z biura prasowego Metra Warszawskiego, do zdarzenia doszło na stacji Wawrzyszew. Kobieta trzymała dziecko na rękach, a pozostawiony bez kontroli pusty wózek stoczył się na torowisko.

Chwilę później do stacji wjechał pociąg, który najechał na wózek i całkowicie go zniszczył.

Na szczęście w chwili zdarzenia dziecko nie znajdowało się w wózku i nikt nie odniósł obrażeń.

Ruch został wznowiony

Służby zabezpieczyły miejsce zdarzenia i usunęły skutki incydentu. Po zakończeniu działań oraz sprawdzeniu infrastruktury ruch pociągów został stopniowo przywrócony.

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Zdarzenie jest kolejnym przypomnieniem, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności na peronach metra. Nawet na pozornie płaskiej nawierzchni pozostawiony bez nadzoru wózek może niespodziewanie stoczyć się na tory, stwarzając zagrożenie i powodując poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów.

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