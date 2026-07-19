Wezwania do kwalifikacji wojskowej ruszyły. Obejmą nawet 245 tys. osób, w tym część kobiet

20 lipca 2026 01:09 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W mediach społecznościowych szybko rozprzestrzeniają się informacje o tegorocznej kwalifikacji wojskowej. Internauci udostępniają materiały sugerujące, że wezwania otrzymają również kobiety oraz osoby po 50. roku życia. Warto jednak wiedzieć, kogo rzeczywiście obejmują obowiązujące przepisy.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Żołnierz pukający do drzwi domu. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Żołnierz pukający do drzwi domu. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Kto może otrzymać wezwanie?

Zobacz również:

Zgodnie z przepisami kwalifikacja wojskowa obejmuje przede wszystkim osoby wskazane w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej. Wśród nich znajdują się m.in. mężczyźni osiągający określony wiek oraz wybrane grupy kobiet posiadających lub zdobywających kwalifikacje przydatne dla wojska, np. w zawodach medycznych czy psychologicznych.

Wezwania mogą trafić również do części osób starszych, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy lub ich sytuacja związana z obowiązkiem obrony.

Udział jest obowiązkowy

Osoba, która otrzyma wezwanie do kwalifikacji wojskowej, ma obowiązek stawić się w wyznaczonym miejscu i terminie.

Brak stawiennictwa bez uzasadnionej przyczyny może skutkować m.in.:

Zobacz również:

nałożeniem grzywny,
zarządzeniem przymusowego doprowadzenia przez Policję,
odpowiedzialnością przewidzianą w ustawie o obronie Ojczyzny, w tym karą grzywny lub ograniczenia wolności.

Jeżeli ktoś nie może pojawić się z ważnych powodów, powinien jak najszybciej poinformować właściwy urząd gminy lub miasta. W takim przypadku możliwe jest wyznaczenie nowego terminu kwalifikacji.

Skąd liczba 245 tysięcy?

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa ma objąć około 245 tys. osób. Nie oznacza to jednak powszechnego poboru do wojska. Jej celem jest przede wszystkim ustalenie zdolności do służby wojskowej oraz aktualizacja danych osób objętych obowiązkiem kwalifikacji.

Eksperci przypominają, że samo otrzymanie wezwania na kwalifikację wojskową nie jest równoznaczne z powołaniem do czynnej służby wojskowej. To odrębna procedura wynikająca z obowiązujących przepisów.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna