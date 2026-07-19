Awaryjne wyłączenia wody w Warszawie. Dwie dzielnice z utrudnieniami – sprawdź, gdzie nie ma wody

19 lipca 2026 15:12 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy dwóch warszawskich dzielnic muszą liczyć się z przerwami w dostawie wody. MPWiK poinformowało o trwających awariach na Pradze-Południe oraz Ursynowie. Służby pracują nad usunięciem usterek, a dostawy wody mają zostać przywrócone zgodnie z podanym harmonogramem.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy Fot. Warszawa w Pigułce
Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy Fot. Warszawa w Pigułce

Praga-Południe

Zobacz również:

Awaria dotyczy rejonu ul. Międzynarodowej.

Wyłączenie rozpoczęło się: 17 lipca o godz. 20:00
Przewidywany termin usunięcia awarii: 20 lipca do godz. 15:00
Status: w toku
Ursynów

Problemy z dostawą wody występują przy ul. Raniuszka.

Wyłączenie rozpoczęło się: 19 lipca o godz. 12:30
Przewidywany termin usunięcia awarii: 19 lipca do godz. 23:00
Status: w toku

MPWiK przypomina, że terminy usunięcia awarii mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od przebiegu prac. Aktualna lista wyłączeń jest na bieżąco aktualizowana przez Wodociągi Warszawskie.

Zobacz również:

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna