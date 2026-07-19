Awaryjne wyłączenia wody w Warszawie. Dwie dzielnice z utrudnieniami – sprawdź, gdzie nie ma wody
Mieszkańcy dwóch warszawskich dzielnic muszą liczyć się z przerwami w dostawie wody. MPWiK poinformowało o trwających awariach na Pradze-Południe oraz Ursynowie. Służby pracują nad usunięciem usterek, a dostawy wody mają zostać przywrócone zgodnie z podanym harmonogramem.
Praga-Południe
Awaria dotyczy rejonu ul. Międzynarodowej.
Wyłączenie rozpoczęło się: 17 lipca o godz. 20:00
Przewidywany termin usunięcia awarii: 20 lipca do godz. 15:00
Status: w toku
Ursynów
Problemy z dostawą wody występują przy ul. Raniuszka.
Wyłączenie rozpoczęło się: 19 lipca o godz. 12:30
Przewidywany termin usunięcia awarii: 19 lipca do godz. 23:00
Status: w toku
MPWiK przypomina, że terminy usunięcia awarii mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od przebiegu prac. Aktualna lista wyłączeń jest na bieżąco aktualizowana przez Wodociągi Warszawskie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.