Są plany ewakuacji 2477 gmin. Polska zakłada najgorszy scenariusz. Warszawa przygotowuje metro i dostosowuje autobusy do noszy
Rosyjska inwazja na Ukrainę w 2022 roku, a potem coraz głośniejsze sygnały o ryzyku rozszerzenia konfliktu, wymusiły fundamentalną zmianę myślenia o obronie cywilnej. W grudniu 2024 roku Polska uchwaliła pierwszą od dekad kompleksową ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. Rok 2025 był „rokiem planistycznym i zakupowym”. Rok 2026 ma być „betonowym”. Oto co zostało zbudowane, co jest w toku i czego wciąż brakuje z podziałem na kraj, regiony i poszczególne miejscowości.
Ustawa, która zmieniła wszystko – i termin, który nikogo nie zwalnia
Fundamentem jest ustawa z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907), która weszła w życie 1 stycznia 2025 r. Po raz pierwszy od transformacji ustrojowej nałożyła ona twarde, egzekwowalne obowiązki na każdy szczebel administracji – od wójta małej gminy po ministra spraw wewnętrznych. Wójt, burmistrz, prezydent miasta: każdy miał 12 miesięcy na opracowanie wkładu do wojewódzkiego planu ewakuacji. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 765) doprecyzowało zakres: lokalne zagrożenia, trasy ewakuacyjne, punkty zbiórki, obiekty na pobyt czasowy, procedury transportu i komunikacji.
Wynik był bezprecedensowy: wszystkie 2477 gmin w Polsce zdążyły przed terminem. Żadna nie spóźniła się o jeden dzień. W styczniu 2026 roku wszystkie 16 województw oddało plany do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dyrektor RCB Zbigniew Muszyński zaznaczył publicznie: gdyby kryzys wybuchł dziś, województwa i gminy natychmiast uruchomiłyby własne procedury. Brak finalnego dokumentu krajowego – nadal domykanego – nie jest luką operacyjną. Ścieżka decyzyjna jest celowo skrócona do 15 minut od wniosku wojewody do decyzji Szefa Obrony Cywilnej, czyli ministra spraw wewnętrznych.
34 miliardy złotych i podział, którego nie widać w nagłówkach
Za systemem stoją realne pieniądze. Ustawa zobowiązuje rząd do przeznaczania co roku nie mniej niż 0,3 proc. PKB na ochronę ludności – przy polskim PKB rzędu 3,5 bln zł to ok. 10 mld zł rocznie. Program OLiOC na lata 2025-2026 przewiduje 34 mld zł łącznie, z czego blisko 5 mld zł trafia bezpośrednio do samorządów, a 3 mld zł zarezerwowano na inwestycje infrastrukturalne w samym 2026 roku.
Podział między województwa nie jest równomierny – i nie ma być. Decydują geografia zagrożeń i gęstość zaludnienia. Śląskie dostało ponad 520 mln zł – największą kwotę w kraju. Uzasadnienie: najwyższa gęstość zaludnienia w Polsce, największa koncentracja przemysłu ciężkiego i infrastruktury krytycznej, policentryczny układ miast (Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze, Ruda Śląska tworzą jeden rozległy obszar zurbanizowany), co czyni ewakuację logistycznie najtrudniejszą. Mazowieckie – ponad 450 mln zł, Warszawa dodatkowo ponad 210 mln zł jako osobny transfer. Województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie priorytetyzowane są z innego powodu: sąsiedztwo z Rosją, Białorusią i obwodem kaliningradzkim. Właśnie tam trafiły jako pierwsze 16,8 mln egzemplarzy „Poradnika Bezpieczeństwa” MSWiA, MON i RCB – jeszcze w grudniu 2025 roku.
6 lutego 2026 roku w Sztokholmie Polska i 9 innych państw – Niemcy, Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Islandia, Estonia, Łotwa i Litwa – podpisały memorandum o ochronie ludności cywilnej w regionie Morza Bałtyckiego. Otwiera ono drogę do transgranicznego przemieszczania cywilów w razie poważnego kryzysu. Bez takiego porozumienia plan ewakuacji z pasa przygranicznego kończył się na granicy państwa – teraz może kończyć się w Skandynawii.
Dlaczego diesel, a nie elektryk? Decyzja, która zaskoczyła branżę
W sierpniu 2025 roku, gdy ZTM ogłosił przetarg na 120 przegubowych autobusów, branża transportowa przecierała oczy. Warszawa od lat chwaliła się postępującą dekarbonizacją floty – i nagle ogłosiła największy kontrakt na spalinowce od wielu lat. Wybór napędu: silniki diesel Euro 6, nie elektryczne.
Powód jest prosty i wynika wprost z logiki sytuacji kryzysowej. Elektryczny autobus ma ograniczony zasięg i jest zależny od ładowarek podłączonych do sieci. W scenariuszu, dla którego te pojazdy są kupowane – rozległa awaria prądu, atak na infrastrukturę krytyczną, klęska żywiołowa – ładowarki nie działają. Autobus elektryczny po wyczerpaniu baterii staje na trasie ewakuacyjnej. Diesel pali tyle, ile ma paliwa w zbiorniku, niezależnie od stanu sieci energetycznej.
Tomasz Kunert, rzecznik ZTM, wyjaśnił wprost: „Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że napęd konwencjonalny najlepiej sprawdza się w sytuacjach kryzysowych, w których możliwe są ograniczenia w dostępie do surowców energetycznych i potrzeba jest dysponowania pojazdami na dłuższych dystansach, w trudnych warunkach”.
To decyzja tym bardziej odważna, że od 1 stycznia 2026 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o elektromobilności, nakładająca na operatorów w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców zakaz zakupu taboru innego niż zeroemisyjny. Kontrakt ze Solarisem zdążył wejść tuż przed tym terminem. Dla miast, które nie zdążyły – budowanie floty kryzysowej z diesli staje się prawnie niemożliwe.
Warszawa: 120 Solaris Urbino 18 diesel, kontrakt 324 mln zł
Umowa ZTM ze Solarisem opiewa na 324 mln zł za 120 autobusów Solaris Urbino 18 – 18-metrowych przegubowców w napędzie spalinowym Euro 6. Każdy pojazd wyposażony jest w mocowania na 4 nosze, które można zamontować bez specjalistycznych narzędzi – w ciągu kilku minut autobus pasażerski zamienia się w sanitarny lub ewakuacyjny. Pierwsze egzemplarze mają dotrzeć do Warszawy w drugiej połowie 2026 roku, kompletna dostawa zakończy się w 2027 roku.
Przetarg przewiduje opcję uzupełniającą na kolejne 100 autobusów (po 50 w każdej z 2 części zamówienia). ZTM złożył wniosek o dofinansowanie zakupu z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) na lata 2025-2026. To pierwsza inwestycja w Polsce, która formalnie łączy zakup taboru komunikacji miejskiej z wymogami obrony cywilnej.
Na co dzień autobusy jeżdżą na normalnych trasach i obsługują pasażerów. Dla mieszkańców dzielnic z ograniczoną siecią komunikacyjną – Wawra, Białołęki, Ursusa, Wilanowa – te pojazdy są szczególnie istotne. W scenariuszu kryzysowym to jedyna zorganizowana forma ewakuacji dla osób bez samochodu lub niezdolnych do samodzielnego poruszania się.
Wrocław też – Mercedes i Solaris z dieslem
Warszawa nie jest jedynym miastem, które zdążyło przed prawnym zamknięciem okna na diesle. Wrocław jesienią 2025 roku wziął w dzierżawę 100 autobusów Mercedes Conecto z silnikiem spalinowym, a w lutym 2026 roku ogłosił kolejny przetarg – tym razem na zakup 40 autobusów Solaris diesel. Oba zamówienia wprost uwzględniają funkcję ewakuacyjną w scenariuszach kryzysowych.
Wrocław, jako miasto o powierzchni przekraczającej 290 km², z dużymi obszarami zabudowy jednorodzinnej na peryferiach, ma podobny problem do Warszawy: w razie ewakuacji zorganizowany transport publiczny to jedyna opcja dla znacznej części mieszkańców. Kontrakt na diesle – zawarty zanim nowelizacja ustawy o elektromobilności weszła w życie – daje miastu flotę kryzysową na co najmniej 10-15 lat.
Kto wsiądzie pierwszy – i dlaczego twoja babcia może nie znaleźć się na liście
Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 765) precyzuje grupy priorytetowe przy ewakuacji zorganizowanym transportem. W pierwszej kolejności: dzieci, kobiety ciężarne, pacjenci szpitali i zakładów leczniczych, podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby z niepełnosprawnościami i niezdolne do samodzielnego poruszania się, podopieczni jednostek pomocy społecznej.
Dla tej grupy zapewniony jest transport specjalistyczny – ZRM, transport sanitarny i lotniczy koordynowany przez województwo. Dla pozostałych podstawą jest samoewakuacja. Szacuje się, że ok. 50 proc. mieszkańców opuści strefy zagrożenia własnymi środkami – i jest to celowy element systemu, odciążający transport zorganizowany dla tych, którzy naprawdę go potrzebują.
Tu pojawia się jednak problem, o którym oficjalne komunikaty milczą. Pierwszeństwo z rozporządzenia działa wyłącznie wtedy, gdy służby wiedzą, że dana osoba istnieje. Wbrew obiegowemu przekonaniu nie istnieje jeden powszechny rejestr osób do ewakuacji w pierwszej kolejności – rodzina nie może po prostu „wpisać babci na listę” online. Prawo gwarantuje pierwszeństwo, ale realizacja tego prawa zależy od wcześniejszej rejestracji w systemie zarządzania kryzysowego konkretnej dzielnicy lub gminy. Kto nie jest znany służbom – jest dla systemu niewidoczny.
Kraków: 30 mln zł, Cywilne Centrum Działań i czujniki dla mieszkańców
Kraków działa innym torem niż Warszawa, ale nie stoi w miejscu. Dzięki rządowemu wsparciu w wysokości ponad 30 mln zł z programu OLiOC miasto wzmocniło zaplecze techniczne służb: ciężarówki, koparki, agregaty prądotwórcze, sprzęt łączności i kamery termowizyjne. Doposażono też szpitale i magazyny przeciwpowodziowe.
1 kwietnia 2026 roku przy ul. Balickiej 125B w Krakowie otworzyło się Cywilne Centrum Działań – projekt realizowany przez Stowarzyszenie Świadoma Obrona Cywilna, będący jednym z pierwszych tego rodzaju ośrodków edukacyjno-szkoleniowych w Polsce. Kraków prowadzi też akcję dystrybucji czujników dymu i czadu – łącznie prawie 2 tys. urządzeń dla potrzebujących mieszkańców.
Miasto dysponuje planem ewakuacji na czas pokoju (załącznikiem do Planu Zarządzania Kryzysowego), natomiast plan na czas podwyższonej obronności państwa jest w trakcie opracowania jako wkład do Wojewódzkiego Planu Ewakuacji Małopolski. Kraków równolegle prowadzi ekspertyzy budynków mogących pełnić funkcje ochronne – warunek konieczny do modernizacji i finansowania z OLiOC.
Śląsk i Podlaskie – największe pieniądze i inne priorytety
Podział środków między województwa z programu OLiOC nie jest równomierny i nie ma być. Priorytety określa geografia zagrożeń i gęstość zaludnienia. Województwo śląskie dostało ponad 520 mln zł – największą kwotę spośród wszystkich regionów. Mazowieckie (z Warszawą) – ponad 450 mln zł.
Województwo śląskie to szczególny przypadek: największa gęstość zaludnienia w Polsce, największa koncentracja przemysłu ciężkiego i infrastruktury krytycznej, wielkomiejski charakter bez jednego centrum – Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze, Ruda Śląska tworzą jeden rozległy obszar zurbanizowany. Ewakuacja w takim układzie jest logistycznie najtrudniejsza w skali kraju.
Województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie stoją po drugiej stronie priorytetu: nie gęstość zaludnienia, ale sąsiedztwo z Rosją, Białorusią i obwodem kaliningradzkim. Właśnie dlatego 16,8 mln egzemplarzy „Poradnika Bezpieczeństwa” MSWiA, MON i RCB trafiło tam jako pierwsze – jeszcze w grudniu 2025 roku. Do pozostałych województw dystrybucja trwa w 2026 roku.
W tym samym kontekście należy czytać memorandum bałtyckie z 6 lutego 2026 roku, podpisane w Sztokholmie przez Polskę, Niemcy, Danię, Szwecję, Norwegię, Finlandię i trzy kraje bałtyckie. Otwiera ono drogę do transgranicznego przemieszczania cywilów w razie poważnego kryzysu. Bez takiego porozumienia plan ewakuacji z pasa przygranicznego kończył się na granicy państwa – teraz może kończyć się w Skandynawii.
Nowe przepisy budowlane: każdy nowy garaż może stać się schronem
Równolegle z budowaniem floty ewakuacyjnej zmienia się prawo budowlane. Nowelizacja ustawy o ochronie ludności podpisana w maju 2026 roku wprowadza przepis, który dotyczy każdego dewelopera i każdego nowego budynku wielorodzinnego lub użyteczności publicznej z parkingiem podziemnym: garaż musi być projektowany tak, by mógł pełnić funkcję miejsca doraźnego schronienia.
Ustawa z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907) i rozporządzenie MSWiA z 4 listopada 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 1548) wprowadziły trójstopniową klasyfikację obiektów ochronnych. Schron – budowla hermetyczna, chroniąca przed bronią masowego rażenia, ważna legalizacja do tygodni. Ukrycie – budowla niehermetyczna, kilka dni ochrony. Miejsce doraźnego schronienia (MDS) – piwnica, garaż, szkoła, kościół – kilka godzin, ochrona przed odłamkami i falą uderzeniową. Nowe budynki muszą mieć co najmniej MDS w podziemiach. Współdzielenie jest dopuszczalne: jeden schron lub ukrycie może obsługiwać budynki w promieniu do 500 metrów.
Warszawa: 400 mln zł i jedna fundamentalna luka
Warszawa dysponuje łącznie ok. 400 mln zł na ochronę ludności w krótkim horyzoncie: ponad 210 mln zł z OLiOC plus 186 mln zł z programu „Warszawa Chroni”. 43 mln zł idą na doposażenie urzędów dzielnic, szkół i przedszkoli w przyłącza i agregaty. 36,5 mln zł – na inwestycje MPWiK zabezpieczające dostęp do wody pitnej. 12 mln zł – na nową strażnicę PSP z magazynem przeciwpowodziowym na Wawrze.
17 grudnia 2025 roku prezydent Trzaskowski ogłosił projekt „Podziemna Tarcza”: cała sieć metra – M1: 21 stacji, M2: 18 stacji, łącznie ok. 41,5 km – ma zapewnić schronienie ponad 100 tys. osób. W pustkach technologicznych przy stacjach Plac Wilsona i Bródno gromadzone są już łóżka polowe, śpiwory i koce. To realna ochrona przed odłamkami i falą uderzeniową – ale nie przed bronią chemiczną czy nuklearną. Warszawskie metro leży kilkanaście do kilkudziesięciu metrów pod ziemią. Kijowskie – miejscami ponad 100 metrów.
Analiza firmy Holdfort opublikowana w kwietniu 2026 roku wyliczyła, że Warszawa potrzebuje co najmniej 619 schronów i ukryć – przy standardzie maksymalnie 500 metrów dojścia. To wartość minimalna. Gdy Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa skontrolowało blisko połowę wytypowanych obiektów, wynik był jednoznaczny: żaden nie spełnia definicji schronu z nowej ustawy. Ani jeden. Wiceminister MSWiA Szczepański w lutym 2026 r. powiedział: „Schronów, które rzeczywiście spełniają wymogi, jest około tysiąca” – dla całej Polski, przy populacji 38 mln.
Co to oznacza dla Ciebie? Działaj zanim będzie potrzeba
- Znajdź 2-3 najbliższe miejsca schronienia od domu i od pracy. Wejdź na schrony.straz.gov.pl lub gdziesieukryc.pl – to oficjalne aplikacje PSP z inwentaryzacją 234 735 obiektów w Polsce. Pobierz dane w trybie offline, bo podczas kryzysu sieć może nie działać.
- Zarejestruj osoby wymagające pomocy. Jeśli masz w rodzinie seniora, osobę z niepełnosprawnością lub kogoś niezdolnego do samodzielnego poruszania się – zgłoś to do centrum zarządzania kryzysowego swojej dzielnicy lub gminy. Prawo gwarantuje pierwszeństwo ewakuacyjne, ale wyłącznie tym, których służby mają w systemie. Kontakty do dzielnicowych centrów zarządzania kryzysowego Warszawy znajdziesz na um.warszawa.pl w zakładce „Bezpieczeństwo”.
- Spakuj plecak ewakuacyjny. Zgodnie z listą MSWiA i PSP: 2 litry wody dziennie na osobę na 72 godziny, żywność długoterminowa, leki z zapasem tygodniowym, kopie dokumentów w formie papierowej i na pendrive, gotówka w małych nominałach, latarka, powerbank naładowany do pełna, radio na baterie lub korbkę – jedyne niezawodne źródło informacji przy braku prądu, apteczka, mapy papierowe. Sprawdzaj daty ważności co 6 miesięcy.
- Masz elektryczny samochód? W scenariuszu rozległej awarii prądu możesz nie naładować auta. Miej plan B – znajdź punkt ewakuacyjny w pobliżu, z którego kursują autobusy.
- Uważaj na dezinformację. W scenariuszu kryzysowym posty w mediach społecznościowych mogą być celowo fałszywe. Alert RCB, TVP, Polskie Radio i strony urzędów to jedyne wiarygodne źródła. Alert RCB dociera do każdego telefonu w zasięgu stacji BTS – bez aplikacji i rejestracji.
- Kupujesz lub wynajmujesz mieszkanie w nowym budownictwie? Od 2026 roku każdy nowy budynek wielorodzinny z podziemnym garażem musi mieć zaprojektowane miejsce doraźnego schronienia. Pytaj dewelopera, gdzie jest i jak jest oznakowane.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.