Sąd nie będzie już potrzebny? Sejm przegłosował „szybkie rozwody”. Zobacz, co się zmieni?

13 marca 2026 22:00 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Przełom w polskim systemie sprawiedliwości stał się faktem. Po burzliwych obradach Sejm przyjął nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która wprowadza instytucję rozwodu administracyjnego. Od 2027 roku pary, które nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci i doszły do porozumienia w kwestii rozstania, nie będą już musiały czekać miesiącami na termin rozprawy. To koniec ery, w której o intymnych sprawach małżonków musiał decydować skład sędziowski.

Rozwód u notariusza lub w USC? Sprawdź szczegóły

Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim odciążenie skrajnie niewydolnych wydziałów rodzinnych w sądach okręgowych. Według ustawodawcy, małżeństwo to umowa, którą dwoje dorosłych ludzi powinno móc rozwiązać polubownie przed urzędnikiem lub notariuszem, o ile nie wchodzi w grę dobro dzieci. Procedura ma być szybka, tania i pozbawiona zbędnego stresu towarzyszącego sali sądowej.

Cecha procedury Obecnie (Sąd) Od 2027 r. (Pozasądowo)
Czas oczekiwania Od 6 do 24 miesięcy Ok. 30 dni
Miejsce Sąd Okręgowy Kancelaria Notarialna / USC
Koszty sądowe 600 zł + koszty prawników Stała opłata administracyjna
Wymóg posiadania dzieci Bez ograniczeń Tylko bez małoletnich dzieci

Kto będzie mógł skorzystać z nowej ścieżki?Aby uniknąć wizyty w sądzie, muszą zostać spełnione trzy kluczowe warunki:

  • Zgodny wniosek: Obie strony muszą chcieć rozwodu bez orzekania o winie.
  • Brak dzieci: Małżonkowie nie mogą posiadać wspólnych małoletnich dzieci.
  • Podział majątku: Strony muszą złożyć oświadczenie o braku sporów majątkowych (lub dokonać podziału przed urzędnikiem).

Rewolucja czy zagrożenie dla trwałości małżeństwa?

Eksperci są podzieleni. Zwolennicy wskazują na oszczędność publicznych pieniędzy i zdrowia psychicznego obywateli. Przeciwnicy reformy podnoszą jednak argumenty o „banalizacji” instytucji małżeństwa, która ich zdaniem może stać się umową łatwą do zerwania przy pierwszej lepszej kłótni. Niezależnie od opinii, fakty są nieubłagane: polskie sądy toną w pozwach rozwodowych, a nowa reforma to jedyny sposób na udrożnienie systemu.

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie komunikatu po posiedzeniu Sejmu RP z marca 2026 r. oraz analizy serwisu Business Insider Polska dotyczącej zmian w prawie rodzinnym.

 

