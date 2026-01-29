Sąd rozstrzygnął spór o doktorat Karola Nawrockiego. Uniwersytet ujawnił recenzje
Uniwersytet Gdański ujawnił recenzje pracy doktorskiej Karola Nawrockiego po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z grudnia 2025 roku. Sąd uznał, że dokumenty mają charakter informacji publicznej i powinny zostać udostępnione na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku rozstrzygnął spór dotyczący dostępu do recenzji pracy doktorskiej Karola Nawrockiego. Po wyroku z grudnia 2025 roku Uniwersytet Gdański udostępnił dokumenty, które następnie zostały opublikowane w całości w internecie. Sąd uznał, że recenzje mają charakter informacji publicznej i powinny być dostępne na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Co się zmienia?
Wyrok WSA jednoznacznie przesądza, że recenzje prac doktorskich powstające w publicznych uczelniach mogą podlegać zasadzie jawności. Sąd zakwestionował argumentację uczelni, która wcześniej odmówiła ich udostępnienia, powołując się na przepisy archiwalne. W ocenie sądu regulacje dotyczące archiwów nie mogą ograniczać konstytucyjnego prawa obywateli do informacji.
To rozstrzygnięcie oznacza, że instytucje publiczne nie mogą automatycznie uznawać dokumentów akademickich za wyłączone z jawności tylko z powodu ich archiwalnego charakteru.
Fakty i tło sprawy
Sprawa rozpoczęła się w czerwcu 2025 roku. Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwróciło się do Uniwersytetu Gdańskiego o udostępnienie recenzji rozprawy doktorskiej Karola Nawrockiego zatytułowanej „Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim 1976–1989”. Uczelnia odmówiła, wskazując, że materiały znajdują się w archiwum i nie podlegają przepisom o informacji publicznej.
Po złożeniu skargi sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że ustawa o narodowym zasobie archiwalnym nie stanowi przepisu nadrzędnego wobec ustawy o dostępie do informacji publicznej. W ocenie sądu nie można interpretować przepisów w sposób prowadzący do ograniczenia konstytucyjnej zasady jawności.
Po uprawomocnieniu się orzeczenia rektor Uniwersytetu Gdańskiego przekazał recenzje wnioskodawcy. Dokumenty zostały następnie opublikowane w całości.
Treść recenzji i reakcje
Jednym z recenzentów pracy był prof. Antoni Dudek. W swojej opinii wskazywał on na błędy, nieścisłości oraz drobne uchybienia językowe. Jednocześnie końcowa ocena rozprawy była pozytywna. Recenzent stwierdził, że praca spełnia wymogi ustawowe stawiane rozprawom doktorskim i może zostać dopuszczona do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
Upublicznienie dokumentów nastąpiło w kontekście wcześniejszych, krytycznych wypowiedzi prof. Dudka wobec Karola Nawrockiego, które pojawiały się w przestrzeni publicznej w trakcie kampanii wyborczej. To zestawienie ponownie skierowało uwagę opinii publicznej na relacje między oceną naukową a bieżącą debatą publiczną.
Dyskusja o jawności uczelni
Sprawa wywołała szerszą dyskusję na temat przejrzystości procedur akademickich. Pojawiają się pytania o zakres jawności dokumentów tworzonych przez publiczne uczelnie oraz o standardy dostępu do informacji w szkolnictwie wyższym. Wyrok WSA może mieć znaczenie precedensowe dla podobnych wniosków składanych wobec innych instytucji publicznych.
Eksperci zwracają uwagę, że rozstrzygnięcie sądu wzmacnia pozycję obywateli i organizacji społecznych w dostępie do dokumentów, które powstają w ramach realizacji zadań publicznych.
Co to oznacza dla czytelnika
Dla obywateli wyrok oznacza łatwiejszy dostęp do informacji dotyczących działalności publicznych uczelni. Organizacje społeczne zyskują mocniejszą podstawę prawną do składania wniosków o dokumenty akademickie. Dla środowiska naukowego to sygnał, że procedury i ich dokumentacja mogą podlegać kontroli publicznej. Sprawa pokazuje też, że ostateczne rozstrzygnięcia w kwestii jawności coraz częściej zapadają przed sądami administracyjnymi.
