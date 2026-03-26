Sąd uznał wpływ social mediów na zdrowie młodego użytkownika. Meta i Google z wyrokiem

Sąd w Los Angeles wydał przełomowy wyrok w sprawie wpływu mediów społecznościowych na zdrowie młodych użytkowników. Meta i Google zostały uznane za współodpowiedzialne za skutki wieloletniego korzystania z ich platform przez dziecko. Sprawa może mieć znaczenie dla kolejnych procesów przeciwko firmom technologicznym.
Meta i Google przegrały proces w USA. Sąd uznał wpływ social mediów na zdrowie młodej użytkowniczki
Co się zmienia?
Sąd przyznał powódce łącznie 6 mln dolarów odszkodowania. To jeden z pierwszych przypadków, w których odpowiedzialność platform społecznościowych została uznana w tak szerokim zakresie.
Decyzja może otworzyć drogę kolejnym pozwom przeciwko firmom technologicznym.
Fakty i tło sprawy
Sprawa dotyczy młodej kobiety, która zaczęła korzystać z platform internetowych jako dziecko. W toku postępowania wskazano, że przez lata intensywnego użytkowania pojawiły się u niej problemy ze zdrowiem psychicznym.
Ława przysięgłych uznała, że platformy były zaprojektowane w sposób sprzyjający długotrwałemu korzystaniu, co mogło mieć wpływ na użytkowników.
Zasądzona kwota obejmuje zarówno odszkodowanie, jak i dodatkową część o charakterze sankcyjnym. Większa część odpowiedzialności została przypisana firmie Meta.
Dlaczego wyrok jest istotny
To jedno z pierwszych orzeczeń tego typu w Stanach Zjednoczonych. Dotychczas podobne sprawy rzadko kończyły się jednoznacznym wskazaniem odpowiedzialności platform.
Eksperci wskazują, że wyrok może mieć wpływ na setki innych postępowań, które toczą się obecnie w amerykańskich sądach.
Stanowisko firm technologicznych
Przedstawiciele firm wskazują na obowiązujące zasady dotyczące wieku użytkowników oraz działania mające ograniczać dostęp dzieci do platform. Jednocześnie zapowiedziano odwołanie od wyroku.
Reakcje po ogłoszeniu decyzji
Sprawa wywołała szeroką dyskusję publiczną. Głos zabierają zarówno rodzice, jak i politycy, wskazując na potrzebę dalszych regulacji w zakresie korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci.
W niektórych krajach pojawiają się propozycje wprowadzenia dodatkowych ograniczeń wiekowych.
Co to oznacza dla użytkowników
Wyrok nie zmienia bezpośrednio zasad korzystania z platform, ale może wpłynąć na przyszłe regulacje oraz sposób działania firm technologicznych. W dłuższej perspektywie możliwe są zmiany dotyczące bezpieczeństwa użytkowników, szczególnie osób niepełnoletnich.
Wyrok sądu w Los Angeles może być punktem odniesienia dla kolejnych spraw dotyczących wpływu mediów społecznościowych. Decyzja ławy przysięgłych wskazuje na rosnące znaczenie odpowiedzialności platform za sposób ich działania i wpływ na użytkowników.
