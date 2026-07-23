Samochód wjechał na torowisko w centrum Warszawy. Ruch tramwajów został wstrzymany
Nietypowe zdarzenie w samym centrum stolicy. Na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Królewskiej samochód osobowy wjechał na torowisko tramwajowe, powodując całkowite wstrzymanie ruchu tramwajów w obu kierunkach. Na miejsce skierowano służby i pracowników Tramwajów Warszawskich.
Do zdarzenia doszło na jednym z najważniejszych skrzyżowań w Warszawie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Oplem pomylił drogę i wjechał na torowisko, blokując przejazd tramwajów.
Na miejsce skierowano odpowiednie służby oraz pracowników Nadzoru Ruchu i Służb Technicznych Tramwajów Warszawskich. Ich zadaniem było zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz usunięcie pojazdu z torowiska.
W czasie prowadzonych działań ruch tramwajowy został całkowicie wstrzymany w obu kierunkach, co mogło powodować opóźnienia i utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej.
Po sprawnym usunięciu samochodu ruch tramwajów został przywrócony.
Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Według wstępnych ustaleń przyczyną całej sytuacji była pomyłka kierowcy, który omyłkowo wjechał na torowisko.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.