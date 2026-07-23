Samochód wjechał na torowisko w centrum Warszawy. Ruch tramwajów został wstrzymany

23 lipca 2026 23:22 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Nietypowe zdarzenie w samym centrum stolicy. Na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Królewskiej samochód osobowy wjechał na torowisko tramwajowe, powodując całkowite wstrzymanie ruchu tramwajów w obu kierunkach. Na miejsce skierowano służby i pracowników Tramwajów Warszawskich.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Do zdarzenia doszło na jednym z najważniejszych skrzyżowań w Warszawie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Oplem pomylił drogę i wjechał na torowisko, blokując przejazd tramwajów.

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Na miejsce skierowano odpowiednie służby oraz pracowników Nadzoru Ruchu i Służb Technicznych Tramwajów Warszawskich. Ich zadaniem było zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz usunięcie pojazdu z torowiska.

W czasie prowadzonych działań ruch tramwajowy został całkowicie wstrzymany w obu kierunkach, co mogło powodować opóźnienia i utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej.

Po sprawnym usunięciu samochodu ruch tramwajów został przywrócony.

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Według wstępnych ustaleń przyczyną całej sytuacji była pomyłka kierowcy, który omyłkowo wjechał na torowisko.

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