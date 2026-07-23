Wielki remont torowiska w Alejach Jerozolimskich. Tramwaje nie kursują, są objazdy i komunikacja zastępcza
Warszawa prowadzi jeden z największych remontów torowisk tramwajowych tego roku. Prace w Alejach Jerozolimskich wymusiły wstrzymanie ruchu tramwajów na ważnym odcinku między placem Starynkiewicza a rondem Waszyngtona. Zmieniono trasy wielu linii, uruchomiono autobusy zastępcze, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.
Remont rozpoczął się pod koniec maja i obejmuje odcinek torowiska wzdłuż Alej Jerozolimskich. W ramach inwestycji wymieniane są szyny, modernizowane są przejazdy drogowe oraz remontowane przystanki. Celem prac jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróży oraz zwiększenie prędkości tramwajów po zakończeniu inwestycji.
Tramwaje nie kursują na ważnym odcinku
Od 30 maja ruch tramwajowy został całkowicie wstrzymany pomiędzy placem Starynkiewicza a rondem Waszyngtona.
Zmiany objęły kilka linii:
- linia 7 kursuje wyłącznie po praskiej stronie miasta – z Kawęczyńskiej do Gocławka,
- linie 9 i 25 zostały zawieszone na czas remontu,
- linie 22 i 24 kończą kursy na placu Starynkiewicza i nie dojeżdżają na Pragę.
Uruchomiono komunikację zastępczą
Aby ułatwić podróż pasażerom, Warszawski Transport Publiczny uruchomił dodatkowe linie autobusowe i tramwajowe.
Najważniejszą z nich jest autobus Z-9, kursujący między placem Narutowicza a rondem Waszyngtona. W godzinach szczytu pojawia się nawet co około dwie minuty.
Zmiany objęły również:
- autobus 158, który przejeżdża przez centrum wzdłuż wyłączonej trasy tramwajowej,
- linię Z21, zapewniającą połączenie mieszkańcom Wawra i Pragi-Południe ze stacją metra Stadion Narodowy,
- tramwaj 79, który częściowo zastępuje zawieszoną linię 9.
Warto przesiąść się do pociągu lub metra
ZTM zachęca pasażerów do korzystania z alternatywnych środków transportu. W czasie remontu bilety Warszawskiego Transportu Publicznego są honorowane na wybranych odcinkach w pociągach SKM, Kolei Mazowieckich oraz PKP Intercity.
Dzięki temu podróż między Pragą a centrum można często odbyć szybciej niż komunikacją kursującą po ulicach.
Utrudnienia także dla kierowców
Remont wpływa nie tylko na komunikację miejską. W rejonie Alej Jerozolimskich obowiązuje czasowa organizacja ruchu, a zwężenia i prowadzone roboty powodują tworzenie się korków, szczególnie w godzinach szczytu.
Miasto apeluje do kierowców i pasażerów o wcześniejsze planowanie podróży oraz śledzenie bieżących komunikatów dotyczących zmian w organizacji ruchu. Po zakończeniu prac tramwaje mają kursować sprawniej i szybciej, co ma poprawić funkcjonowanie jednej z najważniejszych tras komunikacyjnych w Warszawie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.