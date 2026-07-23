Wielki remont torowiska w Alejach Jerozolimskich. Tramwaje nie kursują, są objazdy i komunikacja zastępcza

24 lipca 2026 01:10 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Warszawa prowadzi jeden z największych remontów torowisk tramwajowych tego roku. Prace w Alejach Jerozolimskich wymusiły wstrzymanie ruchu tramwajów na ważnym odcinku między placem Starynkiewicza a rondem Waszyngtona. Zmieniono trasy wielu linii, uruchomiono autobusy zastępcze, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

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Remont Jerozolimskie Fot. Warszawa w Pigułce
Remont Jerozolimskie Fot. Warszawa w Pigułce


Remont rozpoczął się pod koniec maja i obejmuje odcinek torowiska wzdłuż Alej Jerozolimskich. W ramach inwestycji wymieniane są szyny, modernizowane są przejazdy drogowe oraz remontowane przystanki. Celem prac jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróży oraz zwiększenie prędkości tramwajów po zakończeniu inwestycji.

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Tramwaje nie kursują na ważnym odcinku

Od 30 maja ruch tramwajowy został całkowicie wstrzymany pomiędzy placem Starynkiewicza a rondem Waszyngtona.

Zmiany objęły kilka linii:

  • linia 7 kursuje wyłącznie po praskiej stronie miasta – z Kawęczyńskiej do Gocławka,
  • linie 9 i 25 zostały zawieszone na czas remontu,
  • linie 22 i 24 kończą kursy na placu Starynkiewicza i nie dojeżdżają na Pragę.

Uruchomiono komunikację zastępczą

Aby ułatwić podróż pasażerom, Warszawski Transport Publiczny uruchomił dodatkowe linie autobusowe i tramwajowe.

Najważniejszą z nich jest autobus Z-9, kursujący między placem Narutowicza a rondem Waszyngtona. W godzinach szczytu pojawia się nawet co około dwie minuty.

Zmiany objęły również:

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  • autobus 158, który przejeżdża przez centrum wzdłuż wyłączonej trasy tramwajowej,
  • linię Z21, zapewniającą połączenie mieszkańcom Wawra i Pragi-Południe ze stacją metra Stadion Narodowy,
  • tramwaj 79, który częściowo zastępuje zawieszoną linię 9.

Warto przesiąść się do pociągu lub metra

ZTM zachęca pasażerów do korzystania z alternatywnych środków transportu. W czasie remontu bilety Warszawskiego Transportu Publicznego są honorowane na wybranych odcinkach w pociągach SKM, Kolei Mazowieckich oraz PKP Intercity.

Dzięki temu podróż między Pragą a centrum można często odbyć szybciej niż komunikacją kursującą po ulicach.

Utrudnienia także dla kierowców

Remont wpływa nie tylko na komunikację miejską. W rejonie Alej Jerozolimskich obowiązuje czasowa organizacja ruchu, a zwężenia i prowadzone roboty powodują tworzenie się korków, szczególnie w godzinach szczytu.

Miasto apeluje do kierowców i pasażerów o wcześniejsze planowanie podróży oraz śledzenie bieżących komunikatów dotyczących zmian w organizacji ruchu. Po zakończeniu prac tramwaje mają kursować sprawniej i szybciej, co ma poprawić funkcjonowanie jednej z najważniejszych tras komunikacyjnych w Warszawie.

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