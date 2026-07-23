Pożar warsztatów i salonu samochodowego w Warszawie. Gigantyczna skala działań
Strażacy zakończyli wielogodzinną akcję gaśniczą po pożarze kompleksu serwisu i salonu samochodowego przy ul. Krasnobrodzkiej w Warszawie. Skala działań była ogromna – w akcji uczestniczyło 67 pojazdów straży pożarnej oraz 196 ratowników.
Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że działania prowadzone na terenie kompleksu serwisu i salonu samochodowego przy ul. Krasnobrodzkiej zostały zakończone.
Pożar objął obszar o powierzchni około 3 tysięcy metrów kwadratowych, co wymagało zaangażowania znacznych sił ratowniczych.
Według najnowszych danych w akcji ratowniczo-gaśniczej uczestniczyło łącznie:
67 pojazdów Państwowej Straży Pożarnej,
196 strażaków i ratowników.
Wcześniej strażacy przekazywali, że ogień został opanowany i nie rozprzestrzeniał się na kolejne obiekty. Ostatnim etapem było dogaszanie pogorzeliska oraz sprawdzanie miejsca pożaru pod kątem ukrytych zarzewi ognia.
Na tę chwilę służby nie informują o osobach poszkodowanych.
Przyczyny wybuchu pożaru nie zostały jeszcze oficjalnie podane. Ich ustaleniem zajmą się odpowiednie służby po zakończeniu wszystkich czynności na miejscu zdarzenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.