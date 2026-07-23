Pożar warsztatów i salonu samochodowego w Warszawie. Gigantyczna skala działań

23 lipca 2026 23:54 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Strażacy zakończyli wielogodzinną akcję gaśniczą po pożarze kompleksu serwisu i salonu samochodowego przy ul. Krasnobrodzkiej w Warszawie. Skala działań była ogromna – w akcji uczestniczyło 67 pojazdów straży pożarnej oraz 196 ratowników.

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Pożar Fot. Straż Pożarna
Fot. Straż Pożarna

Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że działania prowadzone na terenie kompleksu serwisu i salonu samochodowego przy ul. Krasnobrodzkiej zostały zakończone.

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Pożar objął obszar o powierzchni około 3 tysięcy metrów kwadratowych, co wymagało zaangażowania znacznych sił ratowniczych.

Według najnowszych danych w akcji ratowniczo-gaśniczej uczestniczyło łącznie:

67 pojazdów Państwowej Straży Pożarnej,
196 strażaków i ratowników.

Wcześniej strażacy przekazywali, że ogień został opanowany i nie rozprzestrzeniał się na kolejne obiekty. Ostatnim etapem było dogaszanie pogorzeliska oraz sprawdzanie miejsca pożaru pod kątem ukrytych zarzewi ognia.

Na tę chwilę służby nie informują o osobach poszkodowanych.

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Przyczyny wybuchu pożaru nie zostały jeszcze oficjalnie podane. Ich ustaleniem zajmą się odpowiednie służby po zakończeniu wszystkich czynności na miejscu zdarzenia.

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