Samorządy alarmują o lukach w KSeF. Ministerstwo Finansów odpowiada
Ministerstwo Finansów zabrało głos w sprawie zgłaszanych luk w Krajowym Systemie e-Faktur dotyczących fakturowania na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Resort wyjaśnia, że nie planuje wprowadzania systemowego obowiązku wskazywania odbiorcy końcowego na fakturach dla JST, podkreślając jednocześnie, że obecna struktura KSeF już pozwala na identyfikację takich transakcji.
Ministerstwo Finansów odniosło się do zarzutów dotyczących luk w Krajowym Systemie e-Faktur w zakresie fakturowania na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Resort jasno deklaruje: nie będzie systemowego obowiązku uzupełniania danych o odbiorcy końcowym na fakturach dla JST, choć jednocześnie podkreśla, że obecna struktura KSeF pozwala na prawidłowe rozpoznawanie takich transakcji.
Wątpliwości wokół funkcjonowania KSeF w relacjach z samorządami podniósł poseł Janusz Kowalski. Zwrócił uwagę, że system nie wymusza wypełniania pola „Podmiot3”, czyli danych faktycznego odbiorcy – jednostki organizacyjnej JST. W praktyce oznacza to, że faktury mogą być wystawiane wyłącznie na samorząd jako nabywcę, bez wskazania szkoły, urzędu czy innej jednostki podległej, która faktycznie realizuje zakup.
Zdaniem posła brak takiego mechanizmu przenosi odpowiedzialność za poprawne modelowanie faktur na relacje umowne między JST a dostawcami. Prowadzi to do braku jednolitych standardów, zwiększa ryzyko błędów i może powodować spory interpretacyjne pomiędzy systemami księgowymi samorządów, kontrahentów i samym KSeF.
W odpowiedzi wiceminister finansów Zbigniew Stawicki podkreślił, że wprowadzenie obowiązku systemowego wypełniania pola „Podmiot3” nie jest możliwe ze względu na ograniczenia wynikające z unijnej dyrektywy VAT. Jak zaznaczył, prawo unijne precyzyjnie określa zakres danych, jakie mogą być wymagane na fakturze, a dodatkowy obowiązek mógłby naruszać te regulacje.
Resort finansów przekonuje jednak, że obecna struktura logiczna e-Faktury FA(3) została zaprojektowana w sposób umożliwiający rozpoznanie transakcji realizowanych na rzecz JST i ich jednostek podrzędnych. W standardowym modelu na fakturze wskazywany jest sprzedawca w polu „Podmiot1” oraz JST jako nabywca w polu „Podmiot2”, wraz z jej numerem NIP i odpowiednim oznaczeniem w polu znacznikowym JST. Dodatkowo możliwe jest uzupełnienie danych jednostki podległej właśnie w sekcji „Podmiot3”, wraz z określeniem jej roli jako odbiorcy.
Wiceminister zaznaczył, że takie rozwiązanie zapewnia dostęp do faktur zarówno samorządom, jak i jednostkom organizacyjnym, których dane zostały wskazane na dokumencie. Alternatywnie JST mogą korzystać z modelu opartego na identyfikatorach wewnętrznych, tzw. IDWew, zamiast numerów NIP jednostek podległych.
Ministerstwo Finansów zwraca również uwagę, że mechanizmy rekomendowane w Podręczniku KSeF 2.0 zostały częściowo zaimplementowane w Aplikacji Podatnika KSeF 2.0. W praktyce oznacza to, że jeśli użytkownik zaznaczy, iż faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego, aplikacja wymaga wskazania danych jednostki podrzędnej w polu „Podmiot3”. Nie ma to jednak charakteru obowiązku systemowego dla wszystkich faktur.
Resort nie planuje zmian w strukturze logicznej KSeF ani wprowadzenia walidacji, która automatycznie odrzucałaby faktury bez wypełnionego pola „Podmiot3”. Jak podkreślono, obecne rozwiązania uznawane są za wystarczające do prawidłowej obsługi fakturowania na rzecz JST.
Krajowy System e-Faktur stanie się obowiązkowy dla większości podmiotów, w tym jednostek samorządu terytorialnego, od 1 kwietnia 2026 roku. Najwięksi podatnicy, których obrót przekroczył 200 mln zł, będą musieli korzystać z KSeF już od 1 lutego. Dyskusja wokół funkcjonalności systemu pokazuje, że okres poprzedzający jego pełne wdrożenie będzie kluczowy dla wypracowania jednolitych praktyk w relacjach między administracją publiczną a dostawcami.
