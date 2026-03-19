Sanatorium bez kolejki? To możliwe. Nieliczni należą do wąskiej grupy uprzywilejowanych
Leczenie uzdrowiskowe to dla wielu pacjentów kluczowy element powrotu do zdrowia, jednak czas oczekiwania na skierowanie z NFZ potrafi być długi. Istnieje jednak grupa osób, która może ominąć kolejkę i skorzystać z kuracji niemal od ręki. Wyjaśniamy, jak działają e-skierowania i kto może liczyć na preferencyjne traktowanie
System kierowania pacjentów do uzdrowisk stał się w ostatnich latach w pełni cyfrowy. Dziś podstawą jest e-skierowanie, które lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia bezpośrednio w systemie. Pacjent nie musi już zanosić papierowych dokumentów do oddziału NFZ – wszystko dzieje się automatycznie.
Kto pojedzie bez kolejki? Lista jest krótka
Zgodnie z przepisami Narodowego Funduszu Zdrowia, prawo do leczenia uzdrowiskowego poza kolejnością przysługuje tylko wybranym grupom. Jeśli posiadasz odpowiednie uprawnienia, Twój wyjazd zostanie przyspieszony. Do osób uprzywilejowanych należą:
Weterani i kombatanci: inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby o statusie kombatanta.
Poszkodowani na misjach: żołnierze i pracownicy, którzy doznali urazów lub chorób podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (weterani poszkodowani).
Zasłużeni dawcy: osoby posiadające legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu.
Pozostali pacjenci muszą czekać na rozpatrzenie wniosku przez lekarza balneologa w NFZ, który ocenia stan zdrowia i celowość wyjazdu.
Warunki wyjazdu: Samodzielność to podstawa
Sanatorium nie jest miejscem dla każdego chorego. NFZ stawia jasny warunek: pacjent musi być wystarczająco sprawny. Oznacza to zdolność do samodzielnej podróży, samoobsługi na miejscu oraz aktywnego uczestnictwa w zabiegach.
Standardowy pobyt w sanatorium trwa 21 dni, natomiast rehabilitacja uzdrowiskowa jest dłuższa i wynosi 28 dni. Podczas gdy dzieci leczą się bezpłatnie, dorośli muszą liczyć się z częściową odpłatnością za zakwaterowanie i wyżywienie (np. pokój jednoosobowy z łazienką poza sezonem to koszt ok. 32,60 zł za dobę).
Co oferują polskie uzdrowiska?
Zakres leczenia jest bardzo szeroki i dopasowany do profilu placówki oraz schorzenia pacjenta. W ramach NFZ można skorzystać z:
Balneologii: kąpiele mineralne, okłady z borowiny, inhalacje.
Fizykoterapii i kinezyterapii: masaże, elektroterapia, ćwiczenia indywidualne.
Specjalistycznych profilów: leczenie chorób układu krążenia, dróg oddechowych, cukrzycy, a także schorzeń onkologicznych czy neurologicznych.
Swoje miejsce w kolejce oraz przybliżoną datę wyjazdu możesz w każdej chwili sprawdzić w oficjalnej przeglądarce skierowań NFZ, wpisując numer swojego e-skierowania.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.