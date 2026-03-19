Sanatorium bez kolejki? To możliwe. Nieliczni należą do wąskiej grupy uprzywilejowanych

19 marca 2026 11:39 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Leczenie uzdrowiskowe to dla wielu pacjentów kluczowy element powrotu do zdrowia, jednak czas oczekiwania na skierowanie z NFZ potrafi być długi. Istnieje jednak grupa osób, która może ominąć kolejkę i skorzystać z kuracji niemal od ręki. Wyjaśniamy, jak działają e-skierowania i kto może liczyć na preferencyjne traktowanie

Fot. Pixabay

System kierowania pacjentów do uzdrowisk stał się w ostatnich latach w pełni cyfrowy. Dziś podstawą jest e-skierowanie, które lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia bezpośrednio w systemie. Pacjent nie musi już zanosić papierowych dokumentów do oddziału NFZ – wszystko dzieje się automatycznie.

Kto pojedzie bez kolejki? Lista jest krótka

Zgodnie z przepisami Narodowego Funduszu Zdrowia, prawo do leczenia uzdrowiskowego poza kolejnością przysługuje tylko wybranym grupom. Jeśli posiadasz odpowiednie uprawnienia, Twój wyjazd zostanie przyspieszony. Do osób uprzywilejowanych należą:

  • Weterani i kombatanci: inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby o statusie kombatanta.

  • Poszkodowani na misjach: żołnierze i pracownicy, którzy doznali urazów lub chorób podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (weterani poszkodowani).

  • Zasłużeni dawcy: osoby posiadające legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu.

Pozostali pacjenci muszą czekać na rozpatrzenie wniosku przez lekarza balneologa w NFZ, który ocenia stan zdrowia i celowość wyjazdu.

Warunki wyjazdu: Samodzielność to podstawa

Sanatorium nie jest miejscem dla każdego chorego. NFZ stawia jasny warunek: pacjent musi być wystarczająco sprawny. Oznacza to zdolność do samodzielnej podróży, samoobsługi na miejscu oraz aktywnego uczestnictwa w zabiegach.

Standardowy pobyt w sanatorium trwa 21 dni, natomiast rehabilitacja uzdrowiskowa jest dłuższa i wynosi 28 dni. Podczas gdy dzieci leczą się bezpłatnie, dorośli muszą liczyć się z częściową odpłatnością za zakwaterowanie i wyżywienie (np. pokój jednoosobowy z łazienką poza sezonem to koszt ok. 32,60 zł za dobę).

Co oferują polskie uzdrowiska?

Zakres leczenia jest bardzo szeroki i dopasowany do profilu placówki oraz schorzenia pacjenta. W ramach NFZ można skorzystać z:

  • Balneologii: kąpiele mineralne, okłady z borowiny, inhalacje.

  • Fizykoterapii i kinezyterapii: masaże, elektroterapia, ćwiczenia indywidualne.

  • Specjalistycznych profilów: leczenie chorób układu krążenia, dróg oddechowych, cukrzycy, a także schorzeń onkologicznych czy neurologicznych.

Swoje miejsce w kolejce oraz przybliżoną datę wyjazdu możesz w każdej chwili sprawdzić w oficjalnej przeglądarce skierowań NFZ, wpisując numer swojego e-skierowania.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl