Santander Bank Polska zmienia markę i wydaje komunikat. Klientów czekają zmiany

23 kwietnia 2026 18:20 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

W weekend od 24 do 26 kwietnia 2026 roku Santander Bank Polska przejdzie proces rebrandingu i oficjalnie stanie się Erste Bank Polska. Jak wynika z oficjalnego komunikatu instytucji, zmiana wizualna zostanie przeprowadzona podczas planowanej przerwy technicznej. Proces ten obejmuje aktualizację logotypów, kolorystyki oraz nazewnictwa w kanałach cyfrowych i fizycznych placówkach

Logo banku Santander na witrynie sklepowej. Fot. Warszawa w Pigułce

Mimo głębokiej zmiany wizerunkowej, bank zapewnia ciągłość operacyjną. Klienci nie będą musieli podpisywać nowych umów ani wymieniać kart płatniczych – proces migracji marki ma być dla użytkowników płynny i bezpieczny.

Zakres zmian w systemach bankowych

Największe modyfikacje dotyczą warstwy wizualnej bankowości internetowej oraz mobilnej. Po zakończeniu przerwy technicznej serwis główny banku będzie dostępny pod nowym adresem www.erste.pl. Bank uspokaja jednak, że system transakcyjny pozostanie pod dotychczasową domeną centrum24.pl, co ma na celu zachowanie stabilności procesu logowania.

W urządzeniach mobilnych dotychczasowa aplikacja Santander mobile przejdzie automatyczną lub ręczną aktualizację (dostępną w Google Play i App Store). Nowa odsłona pod nazwą Erste będzie zawierała odświeżony interfejs, choć funkcjonalności pozostaną na tym samym miejscu. Przez około 14 dni od momentu zmiany obie wersje aplikacji mają być wspierane, po czym korzystanie z najnowszej wersji Erste stanie się obligatoryjne.

Elementy pozostające bez zmian

Dla bezpieczeństwa i wygody klientów, najważniejsze dane techniczne i dostępowe nie ulegają modyfikacji. Rebranding nie wpływa na:

  • Numery kont bankowych (IBAN) oraz numery kart płatniczych.

  • Dane logowania: Loginy, hasła oraz numery PIN do kart pozostają aktywne.

  • Warunki umów: Produkty kredytowe i oszczędnościowe zachowują swoją ważność na dotychczasowych zasadach.

