Sąsiad może wejść na twoją działkę bez zgody. Prawo przewiduje taki scenariusz
Właściciel działki zwykle zakłada, że nikt nie może wejść na jego teren bez pozwolenia. W większości przypadków tak właśnie jest. Są jednak sytuacje, w których przepisy dopuszczają czasowe wejście na cudzą nieruchomość. Dotyczy to przede wszystkim budowy, remontu albo prac przygotowawczych, których nie da się wykonać inaczej.
Takie rozwiązanie przewiduje Prawo budowlane. Chodzi o przypadki, gdy inwestor musi wejść na sąsiednią działkę, do budynku albo nawet do lokalu, aby przeprowadzić niezbędne prace. Może to dotyczyć na przykład ocieplenia ściany, naprawy elewacji, ustawienia rusztowania, zabezpieczenia konstrukcji albo wykonania robót przy granicy działek.
Najpierw sąsiad powinien spróbować porozumieć się z właścicielem nieruchomości. Strony mogą wtedy ustalić, kiedy prace się odbędą, jak długo potrwają, którędy będą wchodzili robotnicy i czy właściciel otrzyma wynagrodzenie za utrudnienia. To najprostsza droga, bo pozwala uniknąć urzędowej procedury i późniejszych sporów.
Problem zaczyna się wtedy, gdy właściciel odmawia zgody. W takiej sytuacji inwestor nie może po prostu wejść na posesję samowolnie. Może jednak wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie decyzji. Urząd sprawdza wtedy, czy dostęp do cudzej nieruchomości jest rzeczywiście konieczny.
Jeśli urzędnicy uznają, że bez wejścia na sąsiedni teren prac nie da się wykonać, mogą wydać zgodę administracyjną. W decyzji określą warunki korzystania z nieruchomości. Powinno z niej wynikać, jaki jest zakres wejścia, na jak długo zostanie udzielone zezwolenie i w jaki sposób inwestor ma ograniczyć uciążliwości dla właściciela.
To nie oznacza jednak, że sąsiad zyskuje pełną swobodę. Nie może zachowywać się jak właściciel działki. Ma prawo wejść tylko w zakresie potrzebnym do wykonania konkretnych prac. Po zakończeniu robót musi uporządkować teren i naprawić ewentualne szkody.
Jeżeli podczas prac zostanie zniszczone ogrodzenie, trawnik, podjazd, elewacja albo inny element nieruchomości, inwestor ponosi za to odpowiedzialność. Powinien przywrócić teren do poprzedniego stanu albo wypłacić odszkodowanie. Gdy strony nie potrafią się dogadać w sprawie szkód, właściciel może dochodzić roszczeń przed sądem cywilnym.
Inaczej wygląda kwestia wynagrodzenia za samo udostępnienie działki. Przepisy nie wskazują jednej stawki ani automatycznej rekompensaty. Taką kwotę można ustalić w porozumieniu z inwestorem. Jeśli szkoda nie powstała, a wcześniej nie zawarto umowy o wynagrodzeniu, samo żądanie pieniędzy może być trudne do wyegzekwowania.
Dla właścicieli nieruchomości najważniejsze jest jedno: odmowa nie zawsze zamyka sprawę. Jeśli prace są konieczne, sąsiad może uzyskać zgodę urzędu. Z drugiej strony inwestor nie dostaje prawa do dowolnego korzystania z cudzej posesji. Musi działać w granicach decyzji i odpowiada za skutki swoich robót.
W praktyce najlepiej wszystko ustalić na piśmie jeszcze przed rozpoczęciem prac. Warto wpisać daty, zakres wejścia, sposób zabezpieczenia terenu, odpowiedzialność za szkody i ewentualne wynagrodzenie. Taki dokument może oszczędzić nerwów obu stronom. Bo nawet jeśli prawo pozwala wejść na cudzą działkę, nie znosi zasad zdrowego rozsądku.
